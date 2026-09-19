KARLSSON: Så här slutar (tydligen) SHL

Hur slutar SHL? foto: Bildbyrån (Collage)

Att tippa SHL är egentligen omöjligt. Och onödigt. Vad avgör om ett lag blir tvåa eller trea, sexa eller sjua, åtta eller tia? Att pricka in exakt var ett lag hamnar är skitsvårt, kort och gott. Man vet på ett ungefär var lagen ska komma (ifjol blev det de sju lag som tippades topp-sju som slutade på övre halvan, och de sju lag som tippades på undre halvan slutade på undre halvan), men att pricka in exakt rätt plats är knepigt.

Det var något jag insåg för...sex, sju år sedan någonting.

Så har jag fått fram tabellen

Så, jag struntade helt enkelt i att göra ett traditionellt tips. Jag lät tipset komma till mig i stället. Jag betygsatte varenda spelare i varenda SHL-lag, och lät tabelltipset utgöras av ett snittbetyg på varje lagdel.

Så har mitt så kallade "tabelltips" växt fram de senaste åren.

Är det pricksäkert? Njaej, det är väl som en "Vallokalsundersökning". Man får en indikation. Men jag har inte använt mig av någon superprognos-data som kommit med facit. Men jag ska vara ärlig och säga att mina tips nog blir mer pricksäkra på det här sättet än om jag inte hade använt mig av den här metoden.

Just i år blir det nog felmarginalen dock lite större. Flera lag hade ofärdiga byggen när jag behövde börja skriva dessa texter. Det har ramlat in klasspelare väldigt sent. Där räknar jag in Sami Niku, Pavol Regenda och Oliver Wahlstrom exempelvis. Jag hann dock få med Calle Järnkrok, Wojciech Stachowiak och Graeme Clarke i mina analyser. Så det kan anses vara lite "orättvist". Samtidigt är trupperna alltid ett rörligt dokument och är det någon gång man ska betygsätta spelare och lagbyggen är det ju efter deadline i februari.

Wojciech Stachowiak. Foto: Petter Arvidson / Bildbyrån

Foto: Bildbyrån

Trupperna kommer förändras

Det har helt enkelt skett fler förändringar än normalt under de sista veckorna inför säsongen, och det lär också ramla in fler spelare än normalt under densamma. Flera lag jagar fortfarande en center och en back, på en marknad som är snustorr.

Men med allt det sagt fick jag ändå ihop en tabell som jag nog kan stå för, i slutändan.

Och om ni har missat att läsa mina laganalyser finns alltjämt chansen - det finns en länk till varje lags analys i tabellen nedan.

Så här slutar det - enligt mitt betygssystem

1. Växjö, 10,54 i snittbetyg

2. Skellefteå, 10,45 i snittbetyg

3. Frölunda, 10,25 i snittbetyg

4. Rögle, 10,18 i snittbetyg

5. Luleå, 9,52 i snittbetyg

6. Färjestad, 9,43 i snittbetyg

7. Brynäs, 9,38 i snittbetyg

8. Linköping, 9,31 i snittbetyg

9. Örebro, 9,30 i snittbetyg

10. Djurgården, 9,21 i snittbetyg

11. Malmö, 9,10 i snittbetyg

12. Timrå, 8,03 i snittbetyg

13. HV71, 8,00 i snittbetyg

14. Björklöven, 7,76 i snittbetyg

Så tänker jag om tabellen

Här ska det som sagt sägas att det hänt någon förändring i flera av lagen. HV71 och Djurgården är starkare än när trupperna sattes. Hade jag fått sätta en tabell nu hade HV71 tagit över Timrå IK's tolfteplats. Djurgårdens IF Hockey hade varit uppe och nosat ännu närmare Örebro Hockey och Linköping HC. Men det är, som jag var inne på tidigt i texten, alltjämt en bra indikator på hur lagen står sig. Någon förändring här och där kommer det såklart bli. Men jag skulle bli förvånad om jag inte prickat in i vilken del av tabellen varje lag kommer.

Jag är förvånad över att Växjö Lakers kom etta. De hade framför allt ett högt betyg på sin målvakts- och backsida. Forwardsmässigt har de många spelare med hyfsade eller bra betyg, medan de flesta andra lag kanske har några fler oetablerade spelare som drar ner betyget. Om jag hade satt ett vanligt tabelltips hade jag nog haft Växjö topp-fyra, garanterat topp-sex, men inte etta.

Brynäs IF och Färjestad BK har å sin sida en poäng lägre i målvaktsbetyg än Växjö, Skellefteå AIK och Rögle BK. Ser man bara till utespelarbetyg är båda dessa lag riktigt nära den absoluta toppen. Så om de får ett bättre målvaktsspel än de fått de senaste åren kommer båda de lagen slåss om seriesegern.

När/om Frölunda HC får in en riktigt bra center kommer de också vara en het kandidat till seriesegern.

Örebro Hockey är det laget utanför toppsjuan som skulle kunna bli topp-sex. Jag snålade lite och gav Filip Larsson en fyra i betyg. Om han hade fått en femma hade Örebro varit just femma i tabellen. Men tror jag verkligen de kommer sluta före Luleå, Färjestad och Brynäs? Där är svaret ändå nej. Jag tror de kommer sluta strax utanför topp-sex och snarare gå en match mellan LHC och Djurgården om att vara "best of the rest", om jag ska gå på hur trupperna ser ut här och nu.

Filip Larsson är ny i Örebro. Foto: Bildbyrån.

En faktor jag heller inte har vägt in, eftersom jag bara betygsatt spelarna rakt upp och ner, är ju att flera lag också har nya tränare. Det är klart det kan ta lite tid för dessa lag att hitta rätt.

Som vanligt är SHL otroligt oviss, och i år är det flera av fjolårets sämre lag som rustat medan det finns frågetecken runt ett par av de förväntade topplagen. Jag ser fram emot en underbar säsong - och så återkommer vi i mars och ser hur bra mitt "tabelltips" från augusti/september var i slutändan.