Thomas Engman och Anders Hultin vill ta sina lag till topp sex.
Thomas Engman och Anders Hultin vill ta sina lag till topp sex.
Hockeyettan

Tränarna svarar – därför når de topp-sex

Publicerad 19 september 2026 12:49
Mikael Mjörnberg
Mikael Mjörnberg
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Att komma topp sex i tabellen innebär att man slipper spela play-in och får en potentiellt mer gynnsam väg genom inledningen av slutspelet. Något eftersträvansvärt för många av lagen i Hockeyettan.

Vi tar tempen på tre av klubbarna som kommer vara med och utmana mot topp sex i vinter.

  • ”Topp sex är absolut viktigast för att man kanske kan undvika Hudiksvall”
  • ”Jag är fortfarande irriterad över 0-1 Tingsryd borta”
  • ”De som känner att de är Hockeyettan-spelare har vi velat få bort”

En ny säsong i Hockeyettan betyder nya succéer, lag som når sina högt ställda målsättningar och lyckas sätta sig i en bra position inför det slutspel som i slutändan kan leda hela vägen till Hockeyallsvenskan.

Som det ser ut på förhand kan några storsatsande storlag springa iväg i toppen av tabellerna både i den norra och södra serien, men där bakom finns viktiga positioner att slåss om. En plats topp sex i tabellen innebär att man slipper spela play-in och en potentiellt mer gynnsam väg genom inledningen av slutspelet. Vi tog tempen på några av lagen som kommer vara med och kämpa om just de platserna.

Hur ser tränarna i Strömsbro, Hanviken och Väsby på möjligheterna att nå topp sex och hur viktigt är det att lyckas med det säsongen 26/27?

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Den här artikeln handlar om:

Strömsbro IFVäsby IK HKRedaktionens ValTyresö/Hanviken