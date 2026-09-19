Tränarna svarar – därför når de topp-sex

En ny säsong i Hockeyettan betyder nya succéer, lag som når sina högt ställda målsättningar och lyckas sätta sig i en bra position inför det slutspel som i slutändan kan leda hela vägen till Hockeyallsvenskan.

Som det ser ut på förhand kan några storsatsande storlag springa iväg i toppen av tabellerna både i den norra och södra serien, men där bakom finns viktiga positioner att slåss om. En plats topp sex i tabellen innebär att man slipper spela play-in och en potentiellt mer gynnsam väg genom inledningen av slutspelet. Vi tog tempen på några av lagen som kommer vara med och kämpa om just de platserna.

Hur ser tränarna i Strömsbro, Hanviken och Väsby på möjligheterna att nå topp sex och hur viktigt är det att lyckas med det säsongen 26/27?