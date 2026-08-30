Skellefteå: Stor analys - betyg på alla spelare

Måns Karlssons SHL-analyser är tillbaka. Precis som vanligt har han betygsatt samtliga spelare i SHL – och har helt och hållet baserat sina tabelltips för säsongen 2026/2027 på det. Idag: Skellefteå.

Betyg på samtliga spelare - där hamnar de i snittabellen.

Så kan de ställa upp - kedjor och backpar.

När börjar storstjärnorna tappa?

Siffrorna som visar Lindbergs galna dominans...

...men var förstakedjan för dominant?

Kan någon av talangerna ta steget?

Så dominanta var de förra säsongen.