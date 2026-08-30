Skellefteå: Stor analys - betyg på alla spelare
SHL

Skellefteå: Stor analys - betyg på alla spelare

Publicerad 30 augusti 2026 11:00
Måns Karlsson
Måns Karlsson
Chefredaktör
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Måns Karlssons SHL-analyser är tillbaka. Precis som vanligt har han betygsatt samtliga spelare i SHL – och har helt och hållet baserat sina tabelltips för säsongen 2026/2027 på det. Idag: Skellefteå.

  • Betyg på samtliga spelare - där hamnar de i snittabellen.
  • Så kan de ställa upp - kedjor och backpar.
  • När börjar storstjärnorna tappa?
  • Siffrorna som visar Lindbergs galna dominans...
  • ...men var förstakedjan för dominant?
  • Kan någon av talangerna ta steget?
  • Så dominanta var de förra säsongen.

Läs också: Måns Karlssons analys av Björklöven
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Skellefteå inleder säsongen med en match mot Brynäs, lördagen den 19:e september. Här hittar du hela Skellefteås spelschema. 

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Den här artikeln handlar om:

Emil DjuseJonathan PudasPontus JohanssonFrans HaaraPär LindholmSkellefteå AIKVictor StjernborgMåns ForsfjällOskar VuolletRickard HuggValter LindbergViggo NordlundAndreas JohnsonStrauss MannMikkel AagaardRasmus BergqvistLinus SöderströmOscar LindbergZeb Forsfjäll