Färjestad: Stor analys - betyg på alla spelare

Måns Karlssons SHL-analyser är tillbaka. Precis som vanligt har han betygsatt samtliga spelare i SHL – och har helt och hållet baserat sina tabelltips för säsongen 2026/2027 på det. Idag: Färjestad.

Betyg på alla spelare - där landar de i snitt-tabellen.

Så kan de ställa upp - kedjor och backpar.

Vem får flest starter?

Drömläge att ge talangen chansen.

Kan floppen studsa tillbaka?

Oron på centersidan.

Därför vinner Johansson inte (!) poängligan.

"Där kan de vara bäst i SHL".

Siffrorna som visar lyftet under Abbott.

Trycket på Wallin.

Potenitalen - högst i SHL?