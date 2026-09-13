Färjestad: Stor analys - betyg på alla spelare
SHL

Färjestad: Stor analys - betyg på alla spelare

Publicerad 13 september 2026 13:00
Måns Karlsson
Måns Karlsson
Chefredaktör
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Måns Karlssons SHL-analyser är tillbaka. Precis som vanligt har han betygsatt samtliga spelare i SHL – och har helt och hållet baserat sina tabelltips för säsongen 2026/2027 på det. Idag: Färjestad.

  • Betyg på alla spelare - där landar de i snitt-tabellen.
  • Så kan de ställa upp - kedjor och backpar.
  • Vem får flest starter?
  • Drömläge att ge talangen chansen.
  • Kan floppen studsa tillbaka?
  • Oron på centersidan.
  • Därför vinner Johansson inte (!) poängligan.
  • "Där kan de vara bäst i SHL".
  • Siffrorna som visar lyftet under Abbott.
  • Trycket på Wallin.
  • Potenitalen - högst i SHL?

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Färjestad inleder säsongen med en match mot Örebro, lördagen den 19:e september. Här hittar du hela Färjestads spelschema.

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