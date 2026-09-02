Timrå: Stor analys - betyg på alla spelare
SHL

Timrå: Stor analys - betyg på alla spelare

Publicerad 02 september 2026 12:00
Måns Karlsson
Måns Karlsson
Chefredaktör
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Måns Karlssons SHL-analyser är tillbaka. Precis som vanligt har han betygsatt samtliga spelare i SHL – och har helt och hållet baserat sina tabelltips för säsongen 2026/2027 på det. Idag: Timrå.

  • Betyg på alla spelare - där hamnar Timrå i snittabellen.
  • Så kan de ställa upp - kedjor och backpar.
  • Den starkaste lagdelen?
  • Värvningen som kan bli ett av de stora fynden.
  • Siffrorna som visar enorma tappet.
  • Kan han slå igenom?
  • Hur länge kommer "Nubben" orka?

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Timrå inleder säsongen med en match mot Linköping, lördagen den 19:e september. Här hittar du hela Timrås spelschema.

SÄSONGENS SPELARTRUPP - SPELARE FÖR SPELARE

Betygsskala 1-5:

1= Oprövad/På gränsen till SHL-klass
2 = Okej SHL-spelare
3 = Bra SHL-spelare
4 = Riktigt bra SHL-spelare
5 = En spelare på hög Europanivå

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Den här artikeln handlar om:

Lucas ForsellAnton LundmarkAnton LanderDavid LiljaSimon ForsmarkTimrå IKReid GardinerLinus ErikssonDylan McLaughlinTim BarkemoJacob JohanssonEddie GenborgFrederik DichowWilhelm HallquisthAlbin SundinAnton WedinMagnus Pääjärvi