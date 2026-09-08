Rögle: Stor analys - betyg på alla spelare

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Rögle inleder säsongen med en match mot Luleå, lördagen den 19:e september. Här hittar du hela Rögles spelschema.

SÄSONGENS SPELARTRUPP - SPELARE FÖR SPELARE

Betygsskala 1-5:

1= Oprövad/På gränsen till SHL-klass

2 = Okej SHL-spelare

3 = Bra SHL-spelare

4 = Riktigt bra SHL-spelare

5 = En spelare på hög Europanivå