Rögle: Stor analys - betyg på alla spelare
SHL

Rögle: Stor analys - betyg på alla spelare

Publicerad 08 september 2026 09:00
Måns Karlsson
Måns Karlsson
Chefredaktör
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Måns Karlssons SHL-analyser är tillbaka. Precis som vanligt har han betygsatt samtliga spelare i SHL – och har helt och hållet baserat sina tabelltips för säsongen 2026/2027 på det. Idag: Rögle.

  • Så kan de ställa upp - kedjor och backpar.
  • Där landar Rögle i snitt-tabellen.
  • Ett perfekt målvaktspar?
  • Värvade precis det som behövdes.
  • Vem ska ersätta hans poäng?
  • Han är X-faktorn.
  • En ny kärna växer fram.
  • Kommer de någonsin vinna?
  • Lyftet med Tangnes.

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Rögle inleder säsongen med en match mot Luleå, lördagen den 19:e september. Här hittar du hela Rögles spelschema.

SÄSONGENS SPELARTRUPP - SPELARE FÖR SPELARE

Betygsskala 1-5:

1= Oprövad/På gränsen till SHL-klass
2 = Okej SHL-spelare
3 = Bra SHL-spelare
4 = Riktigt bra SHL-spelare
5 = En spelare på hög Europanivå

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Den här artikeln handlar om:

Dennis EverbergFredrik OlofssonLinus SandinAnton BengtssonArvid HolmSimon ZetherOskar JellvikCalvin De HaanMark FriedmanNils BartholdssonAlbin SundsvikRögle BKCalle ClangLeon BristedtTinus Luc KoblarAxel Kumlin