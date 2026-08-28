Malmö: Stor analys - betyg på alla spelare
SHL

Malmö: Stor analys - betyg på alla spelare

Publicerad 28 augusti 2026 11:00
Måns Karlsson
Måns Karlsson
Chefredaktör
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Måns Karlssons SHL-analyser är tillbaka. Precis som vanligt har han betygsatt samtliga spelare i SHL – och har helt och hållet baserat sina tabelltips för säsongen 2026/2027 på det. Idag: Malmö.

  • Där landar Malmö i snittabellen.
  • Så kan de ställa upp - kedjor och backpar.
  • Stora ord om talangen: "Kan landslagsdebutera"
  • Oron för backsidan: "Kvantitet före kvalitet"
  • Siffrorna som visar jättelyftet...
  • ...och siffrorna som borde oroa.
  • Hyllar värvningen: "Ett av årets fynd".
  • Men hur bra är tänkta spetsvärvningarna?
  • Utspelet: Han vinner poängligan.

Läs också: Måns Karlssons analys av Björklöven
Läs också: Måns Karlssons analys av Djurgården.
Läs också: Måns Karlssons analys av Växjö.
Läs också: Måns Karlssons analys av Luleå.

Malmö inleder säsongen med en match mot HV71, lördagen den 19:e september. Här hittar du hela Malmös spelschema.

SÄSONGENS SPELARTRUPP - SPELARE FÖR SPELARE

Betygsskala 1-5:

1= Oprövad/På gränsen till SHL-klass
2 = Okej SHL-spelare
3 = Bra SHL-spelare
4 = Riktigt bra SHL-spelare
5 = En spelare på hög Europanivå

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Den här artikeln handlar om:

Lauri PajuniemiIsac NilssonMalmö RedhawksOskar BlomgrenPeter DiLiberatoreJonathan MyrenbergOliwer KaskiJanne KuokkanenFredrik HändemarkHugo PetterssonOscar EklindCarl PerssonIsac BornKlas Dahlbeck