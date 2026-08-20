DJURGÅRDEN: Stor analys - betyg på alla spelare

Djurgården inleder säsongen med en match mot Björklöven, lördagen den 19:e september. Här hittar du hela Djurgårdens spelschema.
SÄSONGENS SPELARTRUPP - SPELARE FÖR SPELARE
Betygsskala 1-5 röda Hockeysverigesymboler:
1= Oprövad/På gränsen till SHL-klass
2 = Okej SHL-spelare
3 = Bra SHL-spelare
4 = Riktigt bra SHL-spelare
5 = En spelare på hög Europanivå
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