DJURGÅRDEN: Stor analys - betyg på alla spelare

Djurgården inleder säsongen med en match mot Björklöven, lördagen den 19:e september. Här hittar du hela Djurgårdens spelschema.

SÄSONGENS SPELARTRUPP - SPELARE FÖR SPELARE

Betygsskala 1-5 röda Hockeysverigesymboler:

1= Oprövad/På gränsen till SHL-klass

2 = Okej SHL-spelare

3 = Bra SHL-spelare

4 = Riktigt bra SHL-spelare

5 = En spelare på hög Europanivå