DJURGÅRDEN: Stor analys - betyg på alla spelare
SHL

DJURGÅRDEN: Stor analys - betyg på alla spelare

Publicerad 20 augusti 2026 12:30
Måns Karlsson
Måns Karlsson
Chefredaktör
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Måns Karlssons SHL-analyser är tillbaka. Precis som vanligt har han betygsatt samtliga spelare i SHL – och har helt och hållet baserat sina tabelltips för säsongen 2026/2027 på det. Idag: Djurgården.

  • Betyg och snittbetyg - där hamnar Djurgården i tabellen.
  • Siffrorna som visar Hellbergs enorma inverkan.
  • Siffrorna som borde oroa - press på Kimby.
  • Håller backsidan?
  • Rejäla uppsvinget på forwardsplats...
  • ...men det finns frågetecken även på forwardssidan.
  • Därför är årets trupp bättre.
  • Intrycket av nya sportchefen.
  • Så kan de ställa upp - kedjor och backpar.

Djurgården inleder säsongen med en match mot Björklöven, lördagen den 19:e september. Här hittar du hela Djurgårdens spelschema.

SÄSONGENS SPELARTRUPP - SPELARE FÖR SPELARE

Betygsskala 1-5 röda Hockeysverigesymboler:

1= Oprövad/På gränsen till SHL-klass
2 = Okej SHL-spelare
3 = Bra SHL-spelare
4 = Riktigt bra SHL-spelare
5 = En spelare på hög Europanivå

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Den här artikeln handlar om:

Magnus HellbergJacob JosefsonNils ÅmanLucas CarlssonHenrik ErikssonTheo StockseliusDaniel MarmenlindGustav LindströmLukas VejdemoDjurgårdens IF HockeyJesper PetterssonMarcus KrügerNoel GunlerCharles HudonLiam Pettersson