HV71: Stor analys - betyg på alla spelare
SHL

HV71: Stor analys - betyg på alla spelare

Publicerad 03 september 2026 15:00
Måns Karlsson
Måns Karlsson
Chefredaktör
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Måns Karlssons SHL-analyser är tillbaka. Precis som vanligt har han betygsatt samtliga spelare i SHL – och har helt och hållet baserat sina tabelltips för säsongen 2026/2027 på det. Idag: HV71.

  • Betyg på alla spelare - där landar HV71 i snittabellen.
  • Så kan de ställa upp - kedjor och backpar.
  • Kan han nypa förstaspaden?
  • SHL:s bästa junior?
  • Udda detaljen på backsidan.
  • Där var HV-stjärnan bäst av alla.
  • Käftsmällen - så påverkar den HV71.
  • Finns det mer att få ut av honom?
  • Siffrorna Eriksson måste få bukt med.

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HV71 inleder säsongen med en match mot Malmö, lördagen den 19:e september. Här hittar du hela HV:s spelschema.

SÄSONGENS SPELARTRUPP - SPELARE FÖR SPELARE

Betygsskala 1-5:

1= Oprövad/På gränsen till SHL-klass
2 = Okej SHL-spelare
3 = Bra SHL-spelare
4 = Riktigt bra SHL-spelare
5 = En spelare på hög Europanivå

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