Frölunda: Stor analys - betyg på alla spelare
SHL

Frölunda: Stor analys - betyg på alla spelare

Publicerad 10 september 2026 10:00
Måns Karlsson
Måns Karlsson
Chefredaktör
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Måns Karlssons SHL-analyser är tillbaka. Precis som vanligt har han betygsatt samtliga spelare i SHL – och har helt och hållet baserat sina tabelltips för säsongen 2026/2027 på det. Idag: Frölunda.

  • Där hamnar de i snitt-tabellen.
  • Så kan de ställa upp - kedjor och backpar.
  • Dags för tronskifte.
  • Siffrorna som kan oroa för Johansson.
  • Spelarna att förlänga med - redan nu.
  • Stjärnvärvingens tunga start - lyfter nu?
  • Frölundas stora problemområde.
  • Där är de bäst i serien.
  • Kan bli först på 20 år?
  • Sjuka raset ifjol.
  • Därför är pressen stor på Sjöström.

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Frölunda inleder säsongen med en match mot Växjö, lördagen den 19:e september. Här hittar du hela Frölundas spelschema.

SÄSONGENS SPELARTRUPP - SPELARE FÖR SPELARE

Betygsskala 1-5:

1= Oprövad/På gränsen till SHL-klass
2 = Okej SHL-spelare
3 = Bra SHL-spelare
4 = Riktigt bra SHL-spelare
5 = En spelare på hög Europanivå

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Den här artikeln handlar om:

Filip CederqvistHenrik TömmernesMax LindholmJacob PetersonOskar OlaussonLars JohanssonErik ThorellPatrik PuistolaFilip HasaIsac HeensStefan MilosevicFrölunda HCMax FribergLiam Dower NilssonChristian FolinSamuel FagemoLinus HögbergSamuel JohannessonTobias NormannMax Westergård