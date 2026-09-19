Stjärnan skriver långtidsavtal - trots Frölundaintresse

Pontus Andreasson blir Luleå trogen. Foto: Bildbyrån.

Häromdagen kom uppgifter från NSD , som sade att Pontus Andreasson var nära ett nytt flerårsavtal med Luleå Hockey, men att Frölunda HC också var intresserade av SHL-profilens namnteckning. Andreasson representerade den klubben som junior men lämnade 2019.

2021 kom han till Luleå och där har han blivit kvar hela vägen, sånär som på ett år som han tillbringade i AHL. Och det kommer bli fler år i Norrbotten för den nyttige forwarden.

Pontus Andreasson förlänger med Luleå

Enligt Expressens uppgifter är parterna överens om ett långtidskontrakt.

– Jag kommenterar inte enskilda spelares avtal som inte är presenterade av klubben. Pontus har ett avtal till 2027 och trivs bra i Luleå. Något annat har jag i dagsläget inte att bjuda på, säger 28-åringens agent Martin Nilsson till tidningen.

Exakt hur långt det nya kontraktet väntas bli framgår dock inte.

Pontus Andreasson gjorde den gångna säsongen 27 poäng på 50 matcher i SHL. Säsongen dessförinnan var han en stjärna i det lag som vann SM-guld. Han vann slutspelets skytteliga efter att ha gjort tolv mål, vilket bara var ett mål ifrån Jakob Silfverbergs slutspelsmålrekord från 2012.