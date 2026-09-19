Svenskens galna start i Schweiz

Max Lindroth. Foto: DieBildmanufaktur/Alamy

Efter att ha gjort 23 (!) mål och tagit ut i den finska ligans All Star-lag fick Max Lindroth ett kontrakt med Kloten inför förra säsongen. Han stod då för 28 poäng på 51 matcher och var med det delat bäst i laget - trots att han ju är back.

Den här säsongen ser den tidigare Linköping- Frölunda- och Färjestadsbacken ut att ha växlat upp ytterligare. Redan efter två omgångar har han nämligen stått för fem poäng. Han inledde med tre assistpoäng i tisdags, när Kloten 4-3-besegrade Rapperswil efter förlängning. Igår kom 1+1 när Kloten vann med 5-2 mot Lugano.

Simon Johansson blev också målskytt för Luganos del.

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Flera andra svenskar har också inlett starkt. Victor Rask och Simon Ryfors har gjort 2+1 för Rapperswil respektive Davos, Olle Lycksell har gjort 1+2 för Lugano, medan Tim Heed levererat samma siffror för Ambrí-Piotta och Marcus Sörensen för Fribourg-Gottéron.

Max Lindroth toppar hela poängligan tillsammans med den tidigare Frölundastjärnan Arttu Ruotsalainen.