Brynäs: Stor analys - betyg på alla spelare
SHL

Brynäs: Stor analys - betyg på alla spelare

Publicerad 31 augusti 2026 14:30
Måns Karlsson
Måns Karlsson
Chefredaktör
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Måns Karlssons SHL-analyser är tillbaka. Precis som vanligt har han betygsatt samtliga spelare i SHL – och har helt och hållet baserat sina tabelltips för säsongen 2026/2027 på det. Idag: Brynäs.

  • Betyg på alla spelare - där landar Brynäs i snittabellen.
  • Så kan de ställa upp med Järnkrok i laget.
  • Därför var Järnkrokvärvningen extra viktig.
  • Det blir nyckelpositionen.
  • Siffrorna som oroar.
  • Nyförvärven som behöver lyckas.
  • Vad händer med Gällstedt?

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Läs också: Måns Karlssons analys av Skellefteå.

 Brynäs inleder säsongen med en match mot Skellefteå, lördagen den 19:e september. Här hittar du hela Brynäs spelschema.

SÄSONGENS SPELARTRUPP - SPELARE FÖR SPELARE

Betygsskala 1-5:

1= Oprövad/På gränsen till SHL-klass
2 = Okej SHL-spelare
3 = Bra SHL-spelare
4 = Riktigt bra SHL-spelare
5 = En spelare på hög Europanivå

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