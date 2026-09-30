Fredrik Söderström om Västerås tufft start.

Foto: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån.

Västerås IK har haft en tung start på inledningen av Hockeyallsvenskan. Fem matcher har spelats och endast en poäng har gått in på kontot. Senaste matchen låg man under med 2-0 mot Kalmar HC men lyckades tillslut ta det till förlängning där Kalmar vann.

– Jag är inte helt överraskad att det har varit tufft. Däremot tror jag inte jag hade tänkt att dom skulle vara poänglösa de fyra första matcherna, säger Fredrik Söderström i en intervju med hockeysverige.se.

– Jag tycker dom har agerat väldigt stressat under press. Lagen har knäckt koden, när motståndarna sätter press och känner att det får effekt så blir Västerås ett lätt offer. De behöver man få upp lite mer.

Laget har mött bra motstånd i bland annat Södertälje SK och BIK Karlskoga som förväntas vara i toppen på tabellen. Men de är inte dessa matcher som är viktiga att plocka poäng ifrån.

– Jag tror att Popovic kommer vara en betydande kraft. Wikstrand har jobbat med unga spelare i Hockeyettan och tror jag är införstådd med att det här inte är en enkel resa, vi kommer inte att glänsa. Utmaningen är att vinna rätt matcher, Vimmerby, Visby och plocka poäng av de lagen och att man klarar av att hålla uppe standarden och inte bli knockade mentalt av att man förlorar lite.

"Oprövat gäng"

Västerås trupp den här säsongen består inte av de namnkunnigaste namnen och många är fortfarande oprövade i Hockeyallsvenskan. När Söderström tittar på Västerås lag för några år sedan förklarar han att det då har varit bättre lag än vad resultatet har visat.

– Jag tänker på Komarek, Rosdahl och Lawner. Nu har man ett mer oprövat gäng. Det finns några backar med rutin som är viktiga för gruppen men jag tror självbilden är bättre nu och kommer gynna dem över tid.

– Man måste också ha i åtanke att det är en nyrenovering med nytt ledarskap, det tar lite tid och man kanske ska vänta 10-15 omgångar innan man målar upp bilden av att det är illa. Men såklart en tuff start och det tror jag inte man hade tänkt sig.

Är Wikstrand rätt man för jobbet?

Ny huvudtränare för denna säsongen är Mikael Wikstrand och vid sida har han Johan Gustafsson, som tog över efter Peter Andersson förra året. Wikstrand gör sin första säsong i hockeyallsvenskan och har tidigare varit i hockeyettan hos Forshaga IF.

– En gammal räv vet att det ruskar till ibland och jag hoppas han har förmågan att tänka bort att folk suckar och skriver. Hans jobb är primärt att få denna gruppen att växa, sakta men säkert. Jag hoppas att hela ledningen har en form av "pakt", att man är väldigt klara med att det har varit rörigt innan och att backa upp varandra för att göra nåt åt det.

"Västerås som klubb mår bättre"

Förra året spelade Västerås i play out serien mot Troja Ljungby, ångestkvalet om att bli nedgraderad till Hockeyettan. Efter 4-1 i matcher lyckades man säkra kontraktet i Hockeyallsvenskan till denna säsong och just nu ser det ut som att denna säsongen kommer se ungefär likadan ut.

– Senaste årens problem är att det har varit stökigt i alla led: ekonomi, ledning, styrelse och tränare. Jag får intrycket att Västerås som klubb mår bättre. Sen är resan till att må helt bra påverkad av de sportsliga förutsättningarna.

– Förutsättningarna finns ju där så det är mer en tidsfråga men det kanske inte är läge att kräva det just nu.

Västerås spelar borta mot Leksands IF på onsdagskvällen.