Finske veteranen petad – i NHL-premiären

När Chicago Blackhawks inledde säsongen mot Vegas Golden Knights fanns Patrick Kane tillbaka i laguppställningen. En spelare som däremot saknades var Teuvo Teräväinen.

Den 32-årige finländaren blev petad i premiären och fick se Blackhawks förlora med 2–5 från läktaren.

Beslutet kom efter att Teräväinen varit lagets 13 forward under måndagens träning. Tränaren Jeff Blashill medgav efteråt att det var ett svårt beslut att lämna den rutinerade forwarden utanför laget.

– Det är ett svårt beslut eftersom jag tycker att vi har fler NHL-spelare än vad vi har platser för. Jag är verkligen inte säker på vem som är den bästa spelaren att ta in i kväll för att vinna hockeymatchen. Jag har stort förtroende för killarna som spelar, men jag hade haft förtroende för Teräväinen om vi hade valt honom, sade Blashill till Chicago Sun-Times inför matchen.

Teräväinen kommer från en svagare säsong

Teräväinen kommer från en något svagare säsong. Han spelade 75 matcher för Chicago förra säsongen och noterades för 14 mål och 21 assist, totalt 35 poäng. Det var 23 poäng färre än under föregående säsong.

Finländaren, storebror till BIK Karlskogas stjärnback Eero Teräväinen, valdes som nummer 18 totalt av Blackhawks i NHL-draften 2012 och tillbringade sina två första NHL-säsonger i Chicago. Han var bland annat med och vann Stanley Cup med klubben 2015.

I juni 2016 trejdades Teräväinen till Carolina Hurricanes. Där utvecklades han till en etablerad toppsexforward och gjorde sin poängmässigt bästa NHL-säsong 2018/19. På 82 matcher stod han då för 21 mål och 55 assist, totalt 76 poäng.

Återvände till Chicago 2024

Efter åtta säsonger i Carolina återvände Teräväinen till Chicago som unrestricted free agent sommaren 2024. Han skrev då på ett treårskontrakt värt 16,2 miljoner dollar.

Kontraktet löper ut efter den här säsongen, vilket innebär att Teräväinen återigen kan bli unrestricted free agent nästa sommar.

Chicago saknade även stjärncentern Connor Bedard i premiären. Han återhämtar sig fortfarande efter den axeloperation han genomgick under sommaren. Anton Frondell lämnade isen poänglös för Chicago efter att ha haft drygt 17 minuters istid.

Blackhawks får nu försöka studsa tillbaka på torsdag, då Utah Mammoth väntar på bortaplan.