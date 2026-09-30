Svensk drömstart - efter 18-åringens hattrick

Efter en mållös och tät öppningsperiod i turneringen kopplade Sverige ett jättegrepp om matchen i den andra akten. Tilde Grillfors spräckte nollan i powerplay knappt två minuter in i perioden, och utökade sedan till 2–0 i mittenakten. Bara 44 sekunder senare sköt Thea Johansson även 3–0 för Damkronorna.

I den tredje perioden stängde Sverige matchen helt med två snabba mål. Tilde Grillfors fullbordade sitt hattrick när hon satte 4–0 efter knappt fyra minuters spel.

Mindre än en minut senare fastställde Mira Hallin slutresultatet till 5–0, ett mål framspelat av Ebba Hedqvist och Maja Nylén Persson – som noterades för sin tredje assist i matchen.

Matchfakta

Sverige – Schweiz 5–0 (0–0, 3–0, 2–0)

Första perioden: -

Andra perioden: 1–0 (01.53) Tilde Grillfors (Maja Nylén-Persson, Lina Ljungblom) PP1 2–0 (11.13) Tilde Grillfors (Hanna Thuvik) 3–0 (11.57) Thea Johansson (Maja Nylén-Persson)

Tredje perioden: 4–0 (03.44) Tilde Grillfors (Lina Ljungblom) 5–0 (04.33) Mira Hallin (Ebba Hedqvist, Maja Nylén-Persson)