Lucas Forsell har bytt Färjestad mot Timrå. Foto: Bildbyrån.

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.E)

Lucas Forsell var ryktenas man redan under förra säsongen. Mediauppgifter pekade på att han var på väg bort från Färjestad BK trots att han satt på ett kontrakt som sträckte sig över hela den här säsongen också. Då blev det ingen flytt. Men i somras bröts kontraktet med FBK efter att han tillhört klubben i sju säsonger - och forwardens flyttlass gick norrut.

Ny klubbadress? Timrå IK.

– Snacket som var under förra säsongen var väl inte helt taget ur luften, men det blev aldrig riktigt nära heller, säger Timrås nyförvärv när han minns tillbaka på förra säsongens flyttrykten.

– Men det är nog nyttigt att få ett miljöombyte. Man åker inte samma väg till hallen varje dag, man går inte samma väg i korridorerna, man hälsar inte på samma människor. Jag tror det är positivt. Och hittills har det känts bra. Jag tycker jag kommit in jättebra i staden och i laget.

"Går inte att köra full sula hela tiden"

Forsell har mer eller mindre fördubblat sin istid. Han låg runt nio minuter per match i Färjestad ifjol, men spelade de tre inledande SHL-matcherna i Timrå runt 18 minuter per match. I gårdagens 1-0-förlust mot Brynäs IF blev det runt 15 minuters istid.

– Jag har fått en annan roll här, och jag tycker det har känts bra. Får man mer speltid får man fler chanser att göra bra saker också. Det är klart det gör skillnad. Jag tycker jag har inlett ganska bra rent spelmässigt också. Framför allt kändes försäsongen bra. Nu är det bara utdelningen som saknas, säger den nyblivne 23-åringen som inlett med en assistpoäng på fyra matcher.

Är det en svår omställning att göra, att plötsligt dubbla sin istid?

– Ja, man behöver helt klart en anpassningsperiod. Jag behöver lära mig vilka åkningar jag ska ge mig ut på, hur korta byten jag behöver ta och sådana saker. Det går inte att köra 110, full sula, hela tiden. Det blir för jobbigt. Nu behöver man välja vilka race man ska ta, vilka man ska försöka vinna. Annars handlar det mycket om att ligga på rätt sida och sådär.

– Förra året ville jag äta så mycket istid som möjligt när jag fick chansen. Nu får jag plötsligt spela dubbelt så mycket. Det är klart det är skillnad. Nu har jag dubbelt så många chanser på mig att göra bra saker på, och försöka hjälpa laget vinna. Det är jag väldigt tacksam för.

Lucas Forsell i kamp om pucken mot Axel Rindell. Foto: Bildbyrån.

Så ska Lucas Forsell ta nästa steg

Är du besviken på den roll du fick i Färjestad?

– Jag ser tillbaka på min tid där med många goda minnen. Jag var där länge - jättelänge - men jag försöker att inte lägga fokus på det som varit. Jag lägger det bakom mig och ser bara framåt. Nu är det fullt fokus på Timrå.

Vad behöver du göra för att ta nästa steg i Timrå?

– Jag behöver komma till lite fler avslut. Men det är svårt, alltså. Många lag spelar väldigt tajt och det är sällan lag går bort sig i försvarszonen. Jag tror jag behöver lita lite mer på mig själv och fortsätta jobba hårt varje dag.

Just chansskapandet har inte varit svårt för Timrå, som faktiskt skjutit tredje flest skott på mål av alla lag. De har dock den klart sämsta skotteffektiviteten, 4,72 procent, och parkerar därför på jumboplats i tabellen. Det har bara blivit sex mål på de fyra inledande matcherna för det på förhand nederlagstippade laget.

– Spelet ser bra ut, men vi måste hitta vägar att vinna och göra mål. Vi måste få in pucken mer än vi fått. Men fortsätter vi så här så kommer det komma. Det är jag övertygad om.

– Idag (läs: Igår) ska vi ju inte göra noll mål. Vi är bättre än Brynäs fem mot fem. Däremot behöver vi jobba med vårt powerplay, och där är jag delaktig också. Vi måste göra ett bättre jobb där. Och framför allt inte gå minus (Brynäs avgörande kom under Timrås powerplay) när vi har PP. Den matchen torskar vi ju.

Lucas Forsell i sin nya matchtröja.

Foto: Bildbyrån

Är det frustrerande att pucken inte vill in?

– Ja, det är klart det är det. Jag tycker vi har spelat bra varje match. Det är bara att ta 5-1-förlusten mot Örebro Hockey. Det är snarare en match vi ska vinna, men vi hittar sätt att förlora. Det studsar emot lite. Men så kommer det vara. Vi kommer ha mycket mot oss. Det är bara att gilla läget och fortsätta spela bra, så kommer resultaten komma, avslutar Lucas Forsell.