Jonathan Davidsson i Skellefteå.

Foto: Foto: Mathias Bergeld / Bildbyrån.

I våras var Jonathan Davidsson med och vann SM-guld med Skellefteå AIK. Till sommaren går stockholmarens kontrakt ut, och nu finns det även intresse från hemstaden. Enligt Spelcash.se jobbar Djurgårdens IF Hockey för att få hem 29-åringen till nästa säsong.

Det var också som forwarden fick sin hockeyutbildning och etablerade sig i seniorhockeyn. Säsongen 17/18 blev det även 31 poäng på 52 matcher som förstaårssenior, något som gav honom ett NHL-kontrakt med Ottawa Senators. Sedan dess har det blivit spel i HV71, Finland och nu senast i Skellefteå.

Jonathan Davidsson jagas av Djurgården

Efter tre säsonger i Västerbotten kan det däremot bli en återkomst till Djurgården.

Enligt sajten är intresset konkret och ömsesidigt. Parterna har däremot inte kommit överens om en övergång ännu. Jonathan Davidsson har spelat tre matcher i SHL den här säsongen utan att noteras för något poäng. I gårdagens match mot Luleå var han inte ombytt.