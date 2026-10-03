Damkronorna överkörda av rivalen

Sverige var chanslöst mot Finland. Foto: Bildbyrån

Efter två imponerande insatser mot Tjeckien och Schweiz där Sverige vann båda med 5-0 väntade turneringens tuffaste uppgift under lördagen: Rivalen Finland.

En uppgift som blev för tuff för Erika Holst lag. Finskorna var klart starkare och vann den avgörande matchen med klara 6-1.

Finland körde över Sverige

Redan efter knappa fem minuter kunde Viivi Vainikka ge Finland ledningen med 1-0, och i powerplay skulle Petra Nieminen utöka till 2-0 innan den första perioden var över.

Det var dock i den andra perioden som det stora raset kom. Inom loppet av två minuter gick Finland från 2-0 till 5-0 efter mål från Elisa Holopainen, Susanna Tapani och Emma Nuutinen. Maja Nylén Persson kunde visserligen sätta Sverige på tavlan med sin 1-5-reducering, men mer än så mäktiga inte Sverige med i den här matchen framåt.

– Det är bra att det händer nu. VI pratar om att allt vi gör nu är ett träningsläger fram till VM. Det är då vi behöver se till att ha koll, säger Tre Kronor Dams förbundskapten Erika Holst efter matchen till SVT.

Efter en del rokader i formationerna såg Sverige ut att hålla nollan i tredje perioden, men finskorna skulle göra ytterligare ett mål genom tvåmålskytten Susanna Tapani.

Finland vinner därmed turneringen före Sverige.