Första SHL-målet - efter galet dygn

Mikkel Eriksen gjorde första SHL-målet efter ett hektiskt dygn. Foto: Bildbyrån/montage

Färjestad BK har inlett säsongen starkt och var inför kvällens hemmamatch mot HV71 obesegrade efter ordinarie tid. Gästerna å sin sida sakande fortfarande en 3-poängare inför besöket i Karlstad under lördagen.

Efter en mållös första period var det gästerna som öppnade målskyttet halvvägs in i den andra perioden genom Jan Mysak i powerplay. Ett mål som väckte hemmalaget.

Oskar Steen slog klockan

För kort därefter kunde Jack Berglund kvittera till 1-1, och med bara tiondelar kvar av den andra perioden kunde Oskar Steen trycka dit 2-1 efter en sargretur.

-- Det var ingen grym första period och det är ingen grym andra period, så någonting kanske vi behövde, sa Jack Berglund efter två perioder till TV4.

HV71:s tränare Niklas Eriksson var, trots underläge, nöjd med gästernas prestation efter två peridoer

-- Jag tycker vi spelar bra, vi ser stabila ut. Jag tycker vi har bra kontroll på deras spel. Vi får också lite längre anfall och får spela med de där nere. Jag tycker vi gör en av våra bättre perioder den här säsongen, säger han till TV4.

Målskyttens galna dygn

Redan två minuter in i den tredje perioden kunde Färjestad utöka till 3-1 genom Mikkel Eriksen, som gjorde sitt första SHL-mål - och som haft ett galet dygn.

I fredagskväll spelade han med Mora IK i Kalmar HC. Under dagen fick han veta att han skulle spela med Färjestad under lördagen på grund av skador i Karlstad-laget, och fick hoppa av Moras buss i Västerås under natten.

-- Det var lite logistik och sånt när matchen i Kalmar var slut. Jag lämnade Kalmar vid 10, och sedan var jag i Västerås vid klockan fyra. Sedan blev jag hämtad av Jeppe, materialen, på idag på morgonen, säger Mikkel Eriksen till TV4 efter matchen.

Niklas Erikssons analys av Färjestad

Efter 3-1 blev uppförsbacken för brant för HV71 som inte kom orkade komma tillbaka.

HV-tränaren Niklas Eriksson ger Färjestad beröm (eller var det en pik?) efter förlusten.

-- Det de gör bra, det är kanske spelet med puck, att de bara spelar den efter sargen och får väldigt korta anfall mot sig. De spelar väldigt simpel hockey och mycket sarg ut, de är svåra att få grepp om. Det är min analys av Färjestad, säger han efter matchen till TV4.

Färjestad - HV71 3-1 (0-0, 2-1, 1-0)

Färjestad: Jack Berglund, Oskar Steen, Mikkel Eriksen

HV71: Jan Mysak