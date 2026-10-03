Stjärnan matchvinnare - för andra kvällen i rad

Tyler Kelleher blev matchvinnare för Leksand igen. Foto: Daniel Eriksson / BILDBYRÃ N / COP 173 / DE0375

Foto: BILDBYRÃ N

Leksands IF besegrade IK Oskarshamn med 4–3 i Tegera Arena efter ett dramatiskt avgörande i den tredje perioden.

Gästerna tog ledningen i den första perioden genom Matthew Brown. I mittenakten vände Leksand på matchen med tre raka mål. Jonas Lagerberg-Hoen kvitterade, Alexander Lundqvist satte 2–1 och Patrik Zackrisson utökade till 3–1.

Kort efter målet drog Lundqvist på sig ett matchstraff för en headchecking. I det efterföljande spelet jobbade sig Oskarshamn tillbaka. Joel Svensson reducerade i numerärt överläge och Ludvig Markman kvitterade till 3–3 tidigt i den tredje perioden.

Leksand fick dock sista ordet. Med drygt sex minuter kvar att spela utnyttjade Tyler Kelleher ett numrerärt överläge och sköt segerpucken till 4–3.

Det här innebär att Leksand toppar tabellen, medan IK Oskarshamn återfinns på femte plats.

Matchfakta

Leksands IF – IK Oskarshamn 4–3 (0–1, 3–0, 1–2)

Första perioden: 0–1 (10:39) Matthew Brown (utan ass.)

Andra perioden: 1–1 (23:58) Jonas Lagerberg-Hoen (Tyler Kelleher, Tyler Angle), 2–1 (34:11) Alexander Lundqvist (Riley McCourt, Zaki Crookes), 3–1 (36:28) Patrik Zackrisson (Tyler Kelleher, Åke Stakkestad)

Tredje perioden: 3–2 (41:42) Joel Svensson (Calle Karlsson, Axel Elofsson), spel 5 mot 3, 3–3 (50:06) Ludvig Markman (Daniyal Dzhaniyev, Axel Elofsson), 4–3 (53:44) Tyler Kelleher (Patrik Zackrisson, Oskar Lang), spel 5 mot 4

Skott: 23–20 (7–5, 9–8, 7–7)

Utvisningsminuter: LIF: 31 min (inkl. 5+20 min Alexander Lundqvist), IKO: 10 min

Räddningsprocent: Robin Christoffersson (LIF) 85,00% (17/20), Emil Vuorio (IKO) 82,61% (19/23)

Publik: 4 787 (Tegera Arena)