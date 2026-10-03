Förre Stanley Cup-mästaren död

Lyle Odelein, med över 1000 NHL-matcher för Montreal Canadiens (1989-96), New Jersey Devils (1996-2000), Phoenix Coyotes (2000), Columbus Blue Jackets (2000-02), Chicago Blackhawks (2002-03), Dallas Stars (2003), Florida Panthers (2003-04) and Pittsburgh Penguins (2005-06) har avlidit, 58 år gammal.

Odelein draftades 1986 av Montreal och vann en Stanley Cup-titel med Canadiens 1993 samt gjorde totalt 50 mål och 202 assist under sina 16 säsonger i NHL. Han var dock mest känd för sin fysiska spelstil och drog totalt på sig 2316 utvisningsminuter i sin karriär. Trots sin hårda spelstil var han sällan skadad, och gjorde bland annat 82 av 82 matcher för Florida Panthers sin 15:e säsong i ligan.

År 2000 blev han vald av Columbus Blue Jackets i expansionsdraften och utsågs dessutom till lagkapten i klubbens första NHL-säsong.

2018 drabbades Odelein av en blodinfektion efter att ha blivit stucken av en kaktus under en golfrunda, vilket skadade lever och njurar och gjorde att han tvingades genomgå en komplicerad operation och tripple transplantation av organen.