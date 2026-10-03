Andra raka segern för Luleå

Luleå Hockey tog tre viktiga poäng i SHL efter att ha besegrat Örebro Hockey med 4–1 inför 5 500 åskådare i Behrn Arena.

Hemmalaget fick annars en drömstart när Max Veronneau sköt 1–0 i numerärt överläge i den femte minuten, assisterad av David Quenneville och Patrik Karlkvist. Luleå kvitterade dock i slutsekunderna av den första perioden genom Oliwer Sjöström, även det i powerplay.

I den andra perioden tog gästerna ledningen då Mathias Bromé hittade nätet bakom Filip Larsson. Luleå utökade sedan sin ledning i den tredje perioden när Ben Tardif utnyttjade ett numerärt överläge och sköt 3–1. Slutresultatet 4–1 spikades av Valtteri Puustinen i tom kasse i matchslutskedet.

Joel Lassinantti storspelade i Luleåkassen och räddade 22 av 23 skott, vilket gav en räddningsprocent på drygt 95 procent.

Resultatet innebär att Örebro ligger på sjunde plats medan Luleå hittas på nionde plats i SHL-tabellen.

MATCHFAKTA

Örebro HK – Luleå HF 1–4 (1–1, 0–1, 0–2)

Första perioden: 1–0 (04.55) Max Veronneau (David Quenneville, Patrik Karlkvist), spel fem mot fyra. 1–1 (19.58) Oliwer Sjöström (Brian O'Neill, Valtteri Puustinen), spel fem mot fyra.

Andra perioden: 1–2 (22.00) Mathias Bromé (Filip Eriksson, Joel Lassinantti).

Tredje perioden: 1–3 (52.18) Ben Tardif (Mathias Bromé, Anton Levtchi), spel fem mot fyra. 1–4 (58.14) Valtteri Puustinen, i tom kasse.

Skott: 23–27 (9–8, 7–8, 7–11).

Utvisningar: ÖHK: 3x2 min. LHF: 5x2 min.

Publik: 5 500.