Klara för final – för första gången på 20 år

Carolina vann med 6–1 mot Montreal

Logan Stankoven matchvinnare för Carolina

Segern på hemmaplan med 6–1 (3–0, 2–0, 1–1) i femte matchen gör att Carolina har vunnit matchserien mot Montreal i Stanley Cup semifinal herr. Carolina vann totalt med 4-1 i matcher.

Det var Carolinas fjärde raka seger mot Montreal.

Carolina–Montreal – mål för mål

Carolina stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 7.35 i mitten av perioden.

Efter 7.19 i andra perioden slog Jackson Blake till framspelad av Taylor Hall och Logan Stankoven och gjorde 4–0. Shayne Gostisbehere gjorde dessutom 5–0 efter 18.02 på pass av Seth Jarvis och Nikolaj Ehlers.

10.50 in i tredje perioden slog Cole Caufield till på pass av Lane Hutson och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Montreal. 16.19 in i perioden satte Seth Jarvis pucken framspelad av Sebastian Aho och Andrej Svetjnikov och ökade ledningen.

Taylor Hall och Logan Stankoven gjorde ett mål och två assist var för Carolina.

Carolina är nu klart för final.

Carolina–Montreal 6–1 (3–0, 2–0, 1–1)

Stanley Cup semifinal herr

Första perioden: 1–0 (9.17) Taylor Hall (Logan Stankoven, Jackson Blake), 2–0 (15.12) Logan Stankoven (Taylor Hall, Alexander Nikisjin), 3–0 (16.52) Eric Robinson (William Carrier, Frederik Andersen).

Andra perioden: 4–0 (27.19) Jackson Blake (Taylor Hall, Logan Stankoven), 5–0 (38.02) Shayne Gostisbehere (Seth Jarvis, Nikolaj Ehlers).

Tredje perioden: 5–1 (50.50) Cole Caufield (Lane Hutson), 6–1 (56.19) Seth Jarvis (Sebastian Aho, Andrej Svetjnikov).

Utvisningar, Carolina: 5×2 min. Montreal: 5×2 min.

Slutresultat i serien: Carolina–Montreal 4–1 (bäst av 7)