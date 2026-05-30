Claude Lemieuxs död har väckt stor sorg i hockeyvärlden. I Stanley Cup-slutspelet gör hans tidigare klient Frederik Andersen succé – samtidigt som hans Carolina är klara för final.

Frederik Andersen och Carolina är i final bara dagar efter Claude Lemieuxs död.

Foto: Alamy.

Frederik Andersen skrev klubbhistoria när han höll nollan i match fyra. I match fem klev dansken återigen fram och släppte enbart in ett av 24 skott. Det samtidigt som hans lag gjorde sex mål framåt. Nu är Carolina också klara för final i Stanley Cup-slutspelet.

Där väntar Vegas Golden Knights.

Samtidigt som slutspelet närmar sig sitt klimax bär målvakten på en stor sorg. Hans tidigare vän och agent Claude Lemieux gick hastigt bort tidigare i veckan i suicid. Ett besked som så klart har påverkat honom mycket.

— Det har varit ett par tuffa dagar. Men sättet vi ställde upp för varandra i dag var fantastiskt. Jag kan inte nog berömma det här laget och det stöd de har gett mig, säger han i en intervju med ESPN.

Var inte säkert att han skulle starta efter Claude Lemieuxs död

Efter dödsbeskedet var det inte heller säkert att Frederik Andersen skulle starta i match fem. Men så blev det och nu är serien även säkrad.

— Man visste helt enkelt inte hur det skulle sluta. Men han skakade av sig det och kämpade sig igenom situationen. Man såg känslorna efter matchen. Det här är en tuff period för honom, men han gjorde oss alla stolta, det råder det ingen tvekan om, säger tränaren Rob Brind’Amour.

Carolina ska nu möta Vegas i finalen av Stanley Cup-slutspelet.