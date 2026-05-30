Hockey-VM på tv idag: Så sänds semifinalerna

Det har blivit dags för semifinaler i hockey-VM 2026! Schweiz möter Norge medan Kanada ställs mot Finland. Här är tv-tider, spelschema, resultat, tabeller och poängliga inför dagens matcher i VM-hockeyn.

Tinus Luc Koblar och Norge spelar VM-semifinal mot Schweiz under lördagen. Foto: REUTERS/David W Cerny

Hockey-VM 2026: | TV-tider | Spelschema | Resultat | Grupper & tabell | Poängliga & statistik |

Det blir ingen kamp om medaljerna för Tre Kronor.

Torsdagens kvartsfinalförlust (1–3) mot Schweiz innebär att turneringen är över för svensk del.

Lördagen bjuder ändå på några högintressanta semifinalerna, där inte minst Norge är med i medaljjakten efter en sensationell turnering. Och efter att man slutat tvåa i gruppen – framför bland annat Tjeckien och Sverige – besegrades Lettland med 2–0 i kvartsfinalen. Nu ställs man mot obesegrade och topprankade Schweiz, som har åtta raka vinster i turneringen, i den första semifinalen.

I den andra semifinalen väntar ett möte mellan Kanada och Finland. Kanada vann grupp B efter att bara ha tappat en enda poäng på vägen till slutspel. Men Finland var inte mycket sämre då man endast förlorade gruppfinalen mot Schweiz innan man enkelt besegrade Tjeckien med 4–1 i sin kvartsfinal. Kanada nollade å sin sida fjolårsmästarna USA och vann sin kvartsfinal med 4–0 efter storspel av målvakten Jet Greaves.

Nedsläpp mellan Schweiz och Norge sker 15.20. Kvällsmatchen mellan Kanada och Finland startar sedan 20.00. Båda matcherna kan streamas på Viaplays plattform.

TV-tider Hockey-VM: Semifinaler Lördag 30 maj Sändning Match Kanaler 15:20 🇨🇭 Schweiz – Norge 🇳🇴 Viaplay 20:00 🇨🇦 Kanada – Finland 🇫🇮 Viaplay

Hur ser jag hockey-VM på tv?

Viaplay har sändningsrättigheterna till turneringen. De sänder alla matcher från hockey-VM i sin streamingtjänst men även i kanaler som TV6, TV10, Viaplay Sport och Viaplay Vinter Sport. Här finner du alla tv-tider för hockey-VM.

Laguppställningar för semifinallagen i hockey-VM

Schweiz

Målvakter

Reto Berra, Fribourg-Gottéron

Sandro Aeschlimann, Davos

Leonardo Genoni, Zug

Backar

Dean Kukan, ZSC Lions

Sven Jung, Davos

Lukas Frick, Davos

Christian Marti, ZSC Lions

Tim Berni, Geneve-Servette

Dominik Egli, Frölunda

Janis Moser, Tampa Bay

Roman Josi, Nashville

Forwards

Simon Knak, Davos

Damien Riat, Lausanne

Nico Hischier, New Jersey

Ken Jäger, Lausanne

Nino Niederreiter, Winnipeg

Timo Meier, New Jersey

Pius Suter, St. Louis

Denis Malgin, ZSC Lions

Calvin Thürkauf, Lugano

Nicolas Baechler, ZSC Lions

Sven Andrighetto, ZSC Lions

Christopher Bertschy, Fribourg-Gottéron

Theco Rochette, Lausanne

Attilio Biasca, Fribourg-Gottéron

Norge

Målvakter

Tobias Normann (Frölunda)

Henrik Haukeland

Mathias Arnkvæern

Backar

Johannes Johannesen

Victor Kopperstad (Mora)

Kristian Østby

Max Krogdahl (Skellefteå)

Adrian Saxrud-Danielsen

Christian Kåsastul

Sander Hurrod

Stian Solberg

Forwards

Kanada

Målvakter

Jet Greaves (CBJ)

Jack Ivankovic (NSH)

Cam Talbot (DET)

Backar

Evan Bouchard (EDM)

Dylan DeMelo (WPG)

Sam Dickinson (SJS)

Denton Mateychuk (CBJ)

Darnell Nurse (EDM)

Morgan Rielly (TOR)

Zach Whitecloud (CGY)

Parker Wotherspoon (PIT)

Forwards

Finland

Målvakter

29 Harri Säteri, EHC Biel-Bienne (NL)

31 Justus Annunen, Nahsville Predators (NHL)

70 Joonas Korpisalo, Boston Bruins (NHL)

Backar

3 Olli Määttä, Calgary Flames (NHL)

4 Mikko Lehtonen, ZSC Lions (NL)

10 Henri Jokiharju, Boston Bruins (NHL)

18 Vili Saarijärvi, Gèneve Servette HC (NL)

33 Nikolas Matinpalo, Ottawa Senators (NHL)

41 Ville Heinola, Winnipeg Jets (NHL)

55 Mikael Seppälä, HC Sparta Praha (EHL)

58 Urho Vaakanainen, New York Rangers (NHL)

Forwards

13 Jesse Puljujärvi, Gèneve Servette HC (NL)

15 Anton Lundell, Florida Panthers (NHL)

16 Aleksander Barkov, Florida Panthers (NHL)

19 Waltteri Merelä, SC Bern (NL)

21 Patrik Puistola, Örebro HK (SHL)

23 Sami Päivärinta, HPK Hämeenlinna (Liiga)

24 Hannes Björninen, SCL Tigers (NL)

27 Janne Kuokkanen, Malmö Redhawks (SHL)

34 Aatu Räty, Vancouver Canucks (NHL)

64 Mikael Granlund, Anaheim Ducks (NHL)

65 Sakari Manninen, Gèneve Servette HC (NL)

80 Saku Mäenalanen, SCL Tigers (NL)

92 Lenni Hämeenaho, New Jersey Devils (NHL)

94 Konsta Helenius, Buffalo Sabres (NHL)

Resultaten i hockey-VM:s kvartsfinaler

Poängligan hockey-VM 2026

Source: WC Scoring Leaders @ Elite Prospects

I vilka arenor spelas hockey-VM?

Grupp A: Swiss Life Arena i Zürich, Schweiz. Publikkapacitet: cirka 12,000 åskådare.

Grupp B: BCF Arena i Fribourg, Schweiz. Publikkapacitet: 9,262 åskådare.

När spelas VM-finalen i ishockey 2026?

VM-finalen i ishockey 2026 spelas söndagen den 31 maj klockan 20.20 i Swiss Life Arena i Zürich.