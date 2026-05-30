Hockey-VM på tv idag: Så sänds semifinalerna
Det har blivit dags för semifinaler i hockey-VM 2026! Schweiz möter Norge medan Kanada ställs mot Finland. Här är tv-tider, spelschema, resultat, tabeller och poängliga inför dagens matcher i VM-hockeyn.
Det blir ingen kamp om medaljerna för Tre Kronor.
Torsdagens kvartsfinalförlust (1–3) mot Schweiz innebär att turneringen är över för svensk del.
Lördagen bjuder ändå på några högintressanta semifinalerna, där inte minst Norge är med i medaljjakten efter en sensationell turnering. Och efter att man slutat tvåa i gruppen – framför bland annat Tjeckien och Sverige – besegrades Lettland med 2–0 i kvartsfinalen. Nu ställs man mot obesegrade och topprankade Schweiz, som har åtta raka vinster i turneringen, i den första semifinalen.
I den andra semifinalen väntar ett möte mellan Kanada och Finland. Kanada vann grupp B efter att bara ha tappat en enda poäng på vägen till slutspel. Men Finland var inte mycket sämre då man endast förlorade gruppfinalen mot Schweiz innan man enkelt besegrade Tjeckien med 4–1 i sin kvartsfinal. Kanada nollade å sin sida fjolårsmästarna USA och vann sin kvartsfinal med 4–0 efter storspel av målvakten Jet Greaves.
Nedsläpp mellan Schweiz och Norge sker 15.20. Kvällsmatchen mellan Kanada och Finland startar sedan 20.00. Båda matcherna kan streamas på Viaplays plattform.
TV-tider Hockey-VM: SemifinalerLördag 30 maj
|Sändning
|Match
|Kanaler
|15:20
|🇨🇭 Schweiz – Norge 🇳🇴
|
Viaplay
|20:00
|🇨🇦 Kanada – Finland 🇫🇮
|
Viaplay
Hur ser jag hockey-VM på tv?
Viaplay har sändningsrättigheterna till turneringen. De sänder alla matcher från hockey-VM i sin streamingtjänst men även i kanaler som TV6, TV10, Viaplay Sport och Viaplay Vinter Sport. Här finner du alla tv-tider för hockey-VM.
Laguppställningar för semifinallagen i hockey-VM
Schweiz
Målvakter
- Reto Berra, Fribourg-Gottéron
- Sandro Aeschlimann, Davos
- Leonardo Genoni, Zug
Backar
- Dean Kukan, ZSC Lions
- Sven Jung, Davos
- Lukas Frick, Davos
- Christian Marti, ZSC Lions
- Tim Berni, Geneve-Servette
- Dominik Egli, Frölunda
- Janis Moser, Tampa Bay
- Roman Josi, Nashville
Forwards
- Simon Knak, Davos
- Damien Riat, Lausanne
- Nico Hischier, New Jersey
- Ken Jäger, Lausanne
- Nino Niederreiter, Winnipeg
- Timo Meier, New Jersey
- Pius Suter, St. Louis
- Denis Malgin, ZSC Lions
- Calvin Thürkauf, Lugano
- Nicolas Baechler, ZSC Lions
- Sven Andrighetto, ZSC Lions
- Christopher Bertschy, Fribourg-Gottéron
- Theco Rochette, Lausanne
- Attilio Biasca, Fribourg-Gottéron
Norge
Målvakter
- Tobias Normann (Frölunda)
- Henrik Haukeland
- Mathias Arnkvæern
Backar
- Johannes Johannesen
- Victor Kopperstad (Mora)
- Kristian Østby
- Max Krogdahl (Skellefteå)
- Adrian Saxrud-Danielsen
- Christian Kåsastul
- Sander Hurrod
- Stian Solberg
Forwards
- Mikkel Øby-Olsen (Färjestad)
- Noah Steen
- Petter Vesterheim (Malmö)
- Eirik Østrem Salsten
- Thomas Olsen
- Håvard Østrem Salsten (Djurgården)
- Emilio Pettersen (Djurgården)
- Mikkel Eriksen (Färjestad)
- Martin Rønnild
- Jacob Berglund
- Patrick Elvsveen
- Andreas Martinsen
- Markus Vikingstad
- Tinus Luc Koblar (Leksand)
- Eskild Bakke Olsen (Linköping)
- Michael Brandsegg-Nygård
Kanada
Målvakter
- Jet Greaves (CBJ)
- Jack Ivankovic (NSH)
- Cam Talbot (DET)
Backar
- Evan Bouchard (EDM)
- Dylan DeMelo (WPG)
- Sam Dickinson (SJS)
- Denton Mateychuk (CBJ)
- Darnell Nurse (EDM)
- Morgan Rielly (TOR)
- Zach Whitecloud (CGY)
- Parker Wotherspoon (PIT)
Forwards
- Sidney Crosby (PIT)
- Connor Brown (NJD)
- Macklin Celebrini (SJS)
- Dylan Cozens (OTT)
- Emmitt Finnie (DET)
- Dylan Holloway (STL)
- Fraser Minten (BOS)
- Ryan O’Reilly (NSH)
- Mark Scheifele (WPG)
- John Tavares (TOR)
- Robert Thomas (STL)
- Gabriel Vilardi (WPG)
- Dawson Mercer (NJD)
Finland
Målvakter
- 29 Harri Säteri, EHC Biel-Bienne (NL)
- 31 Justus Annunen, Nahsville Predators (NHL)
- 70 Joonas Korpisalo, Boston Bruins (NHL)
Backar
- 3 Olli Määttä, Calgary Flames (NHL)
- 4 Mikko Lehtonen, ZSC Lions (NL)
- 10 Henri Jokiharju, Boston Bruins (NHL)
- 18 Vili Saarijärvi, Gèneve Servette HC (NL)
- 33 Nikolas Matinpalo, Ottawa Senators (NHL)
- 41 Ville Heinola, Winnipeg Jets (NHL)
- 55 Mikael Seppälä, HC Sparta Praha (EHL)
- 58 Urho Vaakanainen, New York Rangers (NHL)
Forwards
- 13 Jesse Puljujärvi, Gèneve Servette HC (NL)
- 15 Anton Lundell, Florida Panthers (NHL)
- 16 Aleksander Barkov, Florida Panthers (NHL)
- 19 Waltteri Merelä, SC Bern (NL)
- 21 Patrik Puistola, Örebro HK (SHL)
- 23 Sami Päivärinta, HPK Hämeenlinna (Liiga)
- 24 Hannes Björninen, SCL Tigers (NL)
- 27 Janne Kuokkanen, Malmö Redhawks (SHL)
- 34 Aatu Räty, Vancouver Canucks (NHL)
- 64 Mikael Granlund, Anaheim Ducks (NHL)
- 65 Sakari Manninen, Gèneve Servette HC (NL)
- 80 Saku Mäenalanen, SCL Tigers (NL)
- 92 Lenni Hämeenaho, New Jersey Devils (NHL)
- 94 Konsta Helenius, Buffalo Sabres (NHL)
Resultaten i hockey-VM:s kvartsfinaler
Poängligan hockey-VM 2026
Source: WC Scoring Leaders @ Elite Prospects
I vilka arenor spelas hockey-VM?
- Grupp A: Swiss Life Arena i Zürich, Schweiz. Publikkapacitet: cirka 12,000 åskådare.
- Grupp B: BCF Arena i Fribourg, Schweiz. Publikkapacitet: 9,262 åskådare.
När spelas VM-finalen i ishockey 2026?
VM-finalen i ishockey 2026 spelas söndagen den 31 maj klockan 20.20 i Swiss Life Arena i Zürich.
