Felix Nilsson har skrivit på för Nashville Predators. Under fredagen signerade han därmed sitt första NHL-kontrakt, meddelade klubben.

Felix Nilsson jublar efter 1-1 under ishockeymatchen i SHL mellan Rögle och Örebro den 28 februari 2026 i Ängelholm.

Efter en succéartad säsong i Rögle med 40 poäng på 52 matcher skriver nu Felix Nilsson NHL-kontrakt. Centern väntas göra flytten till Nordamerika nästa säsong och är nu alltså även signerad. Det är ett treårigt rookiekontrakt som alltså sträcker sig till 2029.

Det återstår nu att se huruvida han faktiskt slår sig in i NHL nästa säsong. Annars kan det bli tal om spel i AHL eller till och med en utlåning hem till Rögle. Även om det sistnämnda förefaller sig osannolikt.

20-åringen har tagit steg för steg de senaste åren. Den här säsongen var han en toppforward i ligan. Inte minst i slutet på grundserien var han stekhet och öste in poäng. Felix Nilsson gjorde också sex poäng på 17 matcher i slutspelet för Predators.

Nashville tingade svensken som spelare nummer 43 i 2023 års NHL-draft. Det återstår nu att se vad planen är för honom nästa säsong. Klart är åtminstone att han kommer att åka över och vara med på diverse camper över sommaren.

