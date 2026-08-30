Därför tackar superstjärnan nej till maxlönen

Macklin Celebrini tog en lägre lön än vad han hade kunnat få.

Foto: Bob Frid-Imagn Images

Macklin Celebrini är inte längre NHL:s bäst betalda spelare. Det har gått över en månad sedan han skrev ett nytt femårskontrakt med San Jose Sharks värt 18,8 miljoner dollar (cirka 180 miljoner kronor) per säsong, vilket då var den högsta snittliga årslönen som en spelare någonsin haft i NHL. När kontraktets skrevs passerade han Leo Carlsson som tidigare tecknat ett femårsavtal med en årslön på 18 miljoner dollar (drygt 172 miljoner kronor) med Anaheim Ducks till följd av ett offer sheet från Philadelphia Flyers .

Under helgen har dock Cale Makar skrivit det största kontraktet i NHL:s historia . Hans åttaårskontrakt med Colorado Avalanche har nämligen en lön på 20,4 miljoner dollar per säsong (ungefär 195 miljoner kronor) och avtalets totala värde är hela 163,2 miljoner dollar, vilket motsvarar cirka 1,56 miljarder kronor.

Macklin Celebrini hade dock kunnat få ännu mer pengar i sitt kontrakt med San Jose Sharks. Enligt NHL:s kollektivavtal kan en spelare som mest tjäna 20 procent av lönetaket. Det innebär att Celebrini hade kunnat teckna ett avtal med en årslön på hela 20,8 miljoner dollar (199 miljoner kronor). Sharks var också beredda att ge Celebrini maxlönen .

– Varken jag eller Hasso (Plattner, ägaren) hade tvekat för att ge honom det (maxlönen) om han hade önskat det. Med tanke på vad han har gjort under de här första åren i NHL, samt i både OS och VM, så hade han haft all rätt att kräva att få maxlönen, sade Sharks general manager Mike Grier strax efter att kontraktet skrevs.

Därför nobbade Macklin Celebrini maxlönen i NHL

Macklin Celebrini kommer alltså att tjäna två miljoner dollar mindre per säsong än vad han hade kunnat göra. Det innebär att hans avtal, på 94 miljoner dollar (900 miljoner kronor), hade kunnat vara värt tio miljoner dollar mer om han hade skrivit på för maxlönen. Alltså lämnade Celebrini drygt 96 miljoner kronor på bordet i förhandlingarna. Om stjärnan hade sajnat för maxlönen hade kontraktet totalt varit värt 104 miljoner dollar, vilket motsvarar 996 miljoner kronor.

Nu förklarar Celebrini själv varför han tackade nej till att få maxlönen.

– Det var jag medveten om genom hela förhandlingen. Det var något som jag tänkte på och jag ville se till att, med tanke på hur lönetaket väntas öka, att det först och främst var en bra siffra för laget. Jag vill att alla i laget ska kunna få betalt och att vi som lag är på en bra plats där vi kan bygga vidare och förbättras som vi vill. Jag kände att vi landade på en bra siffra ur den aspekten. Det ger lite mer flexibilitet för alla och det är bara bra på alla sätt. Jag är dedikerad till det här laget och den här organisationen, säger Macklin Celebrini enligt nhl.com .

Uppges bli ny lagkapten för San Jose Sharks

Macklin Celebrini har varit en nyckelspelare för San Jose Sharks ända sedan sin NHL-debut. I fjol var han även assisterande kapten för Sharks och under vårens Hockey-VM utsågs han till lagkapten för Kanada. Sharks hade ingen lagkapten under fjolårets säsong men ska vara beredda att utse en ny kapten inför den kommande säsongen.

Enligt uppgifter väntas det bli Celebrini som får "C:et" i San José.

– Det kommer att vara ett beslut för (GM) Mike Grier att fatta. Jag är bekväm med mig själv och mitt sätt att leda på. Jag tror inte att det hade förändrat någonting i sättet som jag är på dag till dag, säger 20-åringen själv.

Macklin Celebrini valdes som etta i NHL-draften 2024 av San Jose Sharks och stod för en stark första säsong med 63 poäng på 70 matcher men han snuvas på Calder Trophy som NHL:s bästa rookie. Priset gick i stället till Lane Hutson i Montréal Canadeins .

Förra säsongen tog Celebrini sedan hela hockeyvärlden med storm. Som 19-åring gjorde han hela 45 mål och 115 poäng och kom fyra i NHL:s poängliga bakom världsstjärnor som Connor McDavid, Nikita Kutjerov och Nathan MacKinnon.

Macklin Celebrini var sedan också en av de bästa spelarna vid både OS och VM. Han gjorde 5+5 på sex OS-matcher och tog plats i All Star-laget. I Hockey-VM stod han sedan för 14 poäng på tio matcher och prisades som VM:s bästa forward.