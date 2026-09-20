Jori Lehterä sätter hockeykarriären på paus.

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Sedan han vände hem till Finland 2022 har Jori Lehterä varit en av Liigas största stjärnor. Han ledde Tappara till både FM-guld samt CHL -titeln 2023 innan han flyttade till IFK Helsingfors. Han var då i toppen av poängligan tre år i rad sedan han gjort 57, 56 och 59 poäng mellan 2022 och 2025. Förra säsongen stannade han dock på 28 poäng på 34 matcher.

Lehterä var lagkapten för HIFK säsongen 2023/24 men har sedan varit assisterande kapten de senaste säsongerna. Han inledde årets säsong med 0+1 på fyra matcher under starten av säsongen i Liiga.

Under helgen kom dock ett chockbesked från HIFK. Klubben meddelade på sin hemsida att Jori Lehterä plötsligt bestämt sig för att avsluta hockeykarriären, och han lämnar därför laget med omedelbar verkan .

– Ingenting har hänt. Det kom lika mycket som en överraskning för oss som för er, sade tränaren Olli Jokinen sedan på presskonferensen efter lördagens 2-3-förlust mot Lukko, enligt Ilta-Sanomat .

Jori Lehterä lämnar HIFK – pausar hockeykarriären

Under lördagskvällen lägger Jori Lehterä sedan upp ett inlägg på Instagram där han förklarar beslutet.

"Jag vill tacka hela IFK-familjen, mina lagkamrater, tränarstaben, kansliet och naturligtvis fansen för de gångna åren. Det har varit fantastiskt att IFK har varit en så stor del av mitt och min familjs liv under de här åren. Min resa med IFK är nu över. Efter mycket övervägande har jag beslutat att lägga av med sporten eftersom jag känner att jag behöver en paus nu", skriver Leheterä.

Även om HIFK kommunicerade att 38-åringen valt att avsluta sin spelarkarriären menar Lehterä själv att han inte stängt dörren för fortsatt spel helt och hållet.

"Jag funderade redan på att lägga skridskorna på huvudet, men i ärlighetens namn kan jag inte lova det till 100 procent än – jag kanske ändrar mig, som jag ändå ofta gör", skriver Jori Lehterä.

Åkte fast i kokainhärva hemma i Finland

Jori Lehterä inledde sin karriär i Jokerit men flyttade sedan till Tappara där han fick genombrott och säsongen 2009/10 vann Lehterä poängligan i SM-liiga. Han tillbringade sedan fyra år i KHL innan NHL-drömmen blev verklighet för Jori Lehterä. Han hade draftades av St. Louis Blues i tredje rundan 2008 men det var först 2014 som han tog klivet över till NHL för spel i Blues. Han kom därefter att göra 111 poäng på 307 NHL-matcher för St. Louis Blues och Philadelphia Flyers.

Lehterä lämnade sedan NHL 2019 sedan han i mars samma år dömts till fyra månaders villkorligt fängelse för köp och innehav av kokain . Domen ändrades dock senare och Lehterä fick sänkt straff i form av 15 dagsböter. Lehterä spelade sedan tre år i KHL innan han lämnade och flyttade hem till Finland 2022.

Internationellt var Jori Lehterä med och tog OS-brons samt VM-silver med Finland 2014. Lehterä var även med i den finska World Cup-truppen 2016.