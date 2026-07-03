KUPPEN: Erbjuder Leo Carlsson 870 miljoner

Philadelphia Flyers gör ett rejält försök att snuva Anaheim Ducks på Leo Carlsson.. Foto: Corinne Votaw-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

Leo Carlsson kommer med största sannolikhet att kliva in i nästa säsong med NHL:s högsta lön.



Det står klart efter att Philadelphia Flyers på fredagen delat ut ett så kallat offer sheet till 21-åringen.



Kontraktet som Flyers erbjuder Carlsson löper över fem säsonger och är värt 18 miljoner dollar per säsong – totalt 90 miljoner dollar. Det motsvarar 870 miljoner svenska kronor i dagens dollarkurs.

Anaheim Ducks har nu sju dagar på sig att matcha budet. Om man väljer att inte göra det kommer Philadelphia att behöva kompensera dem med fyra förstarundeval i NHL-draften.

Kirill Kaprizov skrev NHL:s största kontrakt genom tiderna när han tecknade ett åttaårskontrakt med Minnesota Wild under säsongen. Det kontraktet, som gäller från och med hösten, har en årligt värde på 17 miljoner dollar.

Det är ett kontrakt som, sett till årslön, nu kommer att överträffas av Carlsson oavsett om han spelar för Philadelphia eller Anaheim kommande säsong.

Leo Carlsson kommer från sin bästa säsong

Carlsson kommer från sin hittills bästa säsong i NHL-karriären. Den svenske centern svarade för 29 mål och 67 poäng och var en starkt bidragande orsak till att Anaheim Ducks tog sig till slutspel för första gången på åtta år. I slutspelet noterades han dessutom för elva poäng på tolv matcher när Ducks avancerade till den andra rundan.

Anaheim valde Carlsson som andraval i NHL-draften 2023. Han var även uttagen i Tre Kronors trupp till OS, men tvingades lämna återbud på grund av en skada.

Detta är det andra offer sheet som lagts på bara några dagar. Tidigare försökte New Jersey Devils värva Utah Mammoths forward Barrett Hayton genom att erbjuda honom ett ettårskontrakt värt 4,775 miljoner dollar.

Så fungerar offer sheets i NHL

Ett offer sheet är ett sätt för en NHL-klubb att försöka värva en restricted free agent (RFA) från en annan klubb. Det är ett ovanligt, men kraftfullt verktyg eftersom det tvingar spelarens nuvarande klubb att fatta ett snabbt beslut.

Så här fungerar det:

En RFA skriver på ett kontrakt med en annan klubb

Spelaren och den nya klubben kommer överens om ett kontrakt – ett så kallat offer sheet. Den gamla klubben får betänketid

Spelarens nuvarande klubb har sju dagar på sig att välja mellan två alternativ:

* Matcha kontraktet

* Avstå från att matcha Om klubben inte matchar får den kompensation

Den nya klubben måste då ge upp draftval till den gamla klubben. Hur många draftval som krävs beror på kontraktets genomsnittliga årslön (AAV).

Kända exempel

Några uppmärksammade offer sheets de senaste åren är: