Hyllar stödet: "Våra gubbar och gummor tog över hallen"

Martin Karlsson hyllar Leksandsfansen efter derbyt.

Foto: Ronnie Rönnkvist & Daniel Eriksson/Bildbyrån (Montage)

SMIDJEGRAV/MORA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Första Daladerbyt för säsongen och på mycket länge slutade med att Leksand nötte ner sina dalabröder från Mora. Ett Mora som saknade den spets offensivt som Leksand visade upp. Fullt naturligt var det en mycket nöjd Martin Karlsson som mötte hockeysverige.se efter matchen.

– Vi hade en bra känsla från gårdagen (läs: fredag). Det var en viktig skalp på hemmaplan och med ett jäkla tryck på läktarna, säger Martin Karlsson och fortsätter:

– Samtidigt visste vi att Mora skulle komma ut hårt, vilket dom gjorde. Vi redde ut det i första perioden. Sedan tycker jag att vi tog över mer och mer.

Satt matchen från igår kvar i benen inledningsvis?

– Nej, jag tyckte inte det. Det är så pass tidigt på säsongen så vi är fräscha. Det kändes bra.

– Klart att vi fick ha lite kortare byten och vara lite smarta i början när det var matcher två dagar i rad.

Martin Karlsson hyllar Leksandsfansen: "Alltid bra drag"

Mora inledde matchen i ett högt tempo, vilket Martin Karlsson och hans Leksand var förberedda på.

– Vi hade pratat innan om att Mora skulle komma starkt, vilket dom också gjorde. Mora är ett ungt och hungrigt lag, men vi redde ut på ett bra sätt även om vi hade kunnat spelat bort dom lite till om vi varit på tårna från början.

– I andra och tredje perioden tycker jag att vi spelade stabilt och med en bra puckkontroll.

Martin Karlsson trivdes med hettan i derbyt.

Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Hur ser du på din personliga prestation?

– Helt okej. Det blir bättre och bättre och roligt att vara igång, säger Martin Karlsson med ett leende samtidigt som han hyllar inramningen i Smidjegrav.

– Där är det ingenting att klaga på. Jag har spelat några daladerbyn och det är alltid ett bra drag. Som vanligt tog våra gubbar och gummor över hallen.

Vad var som till slut avgjorde matchen?

– För det första, som sagt var, redde vi ut den första bra. Sedan kom ”Robban” (Christoffersson) upp bra i kassen. Han hjälpte oss på ett väldigt bra sätt när dom hade lite mer momentum.

– Jag tycker också att vi är ganska kliniska i vissa lägen som vi får och hade ett bra ”PP”.

Leksand har inlett säsongen med två raka segrar och spelar sin nästa match i HockeyAllsvenskan hemma mot Oskarshamn på onsdag.