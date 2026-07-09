Matchar budet - Leo Carlsson stannar i Anaheim

Sommarens stora följetong i NHL är över. Anaheim Ducks har beslutat sig för att matcha Philadelphia Flyers femårskontrakt värt totalt 90 miljoner dollar, och får därmed behålla sin svenske stjärncenter Leo Carlsson. De går därmed miste om de fyra förstarundeval i kompensation, som de hade fått om de valt att släppa Carlsson till Flyers.

Men det blir alltså en fortsättning i Kalifornien för Carlsson.

– "Att matcha offer sheet-kontraktet var ett enkelt beslut, eftersom Pat (Verbeek, GM) på ett klokt sätt har lämnat tillräckligt med utrymme under lönetaket för att vi ska kunna behålla Leo. Vi har extremt höga förväntningar på Leo. Vi är övertygade om att han kommer att fortsätta sin starka utvecklingskurva och bli en av ligans verkligt främsta centrar, samtidigt som han fortsätter att göra ett stort avtryck i vårt lokalsamhälle, säger ägarparet Henry och Susan Samueli.

Blir bäst betald genom tiderna

Leo Carlsson har nu tidernas högsta lönetaksträff i NHL. Ungefär 85 av de 90 miljonerna dollar betalas dessutom ut i signingbonusar - inte i traditionell lön. Och han kommer, så fort kontraktet går igenom, få nästan 20 miljoner dollar i en klumpsumma. Första juli 2027 får han ytterligare drygt 18 miljoner i en klumpsumma. Däremellan får han en lön på 850 000 dollar. Totalt kommer Carlsson få runt 39 miljoner dollar (runt 375 miljoner kronor) de kommande tolv månaderna.

Kontraktet är framtungt, vilket innebär att han successivt kommer tjäna lite mindre varje år de kommande fem åren. År ett drar han som sagt in runt 20 miljoner, år två runt 19, år tre runt 18, år fyra och fem kommer han tjäna runt 16 miljoner dollar per år.

"En toppspelare i ligan"

Carlsson får under år fem av kontraktet också en så kallad "no movement-klausul", vilket innebär att klubben han tillhör inte har rätt att flytta honom någonstans utan svenskens tillåtelse.

– Vi är väldigt glada över att ha Leo under kontrakt i fem år. Vi har sett Leo som en framtida franchise-spelare ända sedan vi träffade honom inför draften 2023. Han är en person med stark karaktär både på och utanför isen. Leo ses som en toppspelare i den här ligan, och det har hela tiden varit vår avsikt att matcha varje offer sheet, säger GM Pat Verbeek.

Leo Carlsson valdes av Anaheim som spelare två i draften 2023. Han har gjort 141 poäng på 201 NHL-matcher. Säsongen som gick gjorde svensken 67 poäng på 70 matcher.