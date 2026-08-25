Uppgifter: Storstjärnan blir lagkapten

Macklin Celebrini.

Enligt San Jose Hockey Now-reportern Sheng Peng väntas San Jose Sharks "med största sannolikhet" utse storstjärnan Macklin Celebrini till NHL-klubbens nya lagkapten inför den kommande säsongen.

20-åringen blir därmed den elfte lagkaptenen i Sharks historia och efterträdare till Logan Couture, som tidigare haft rollen som lagkapten i klubben men som inte spelat en match sedan februari 2024 och inte väntas återvända.

Var Kanadas lagkapten i VM

Celebrini utsågs till assisterande lagkapten i Sharks under den gångna säsongen, där han var en av ligans mest framträdande spelare. På 82 grundseriematcher producerade 20-åringen 115 poäng fördelat på 45 mål och 70 assist vilket räckte till en fjärdeplats i NHL:s poängliga, bara slagen av Connor McDavid (138 poäng), Nikita Kucherov (130) och Nathan MacKinnon (127).

20-åringen spelade även OS med Kanada, där han var en av nationens nyckelspelare på vägen fram till OS-silvret med sina tio poäng (5+5) på sex matcher. Celebrini avslutade säsongen med att spela VM med Kanada, där han stod för 14 poäng (8+6) på tio matcher och fick axla rollen som lagkapten.

Har skrivit monsterkontrakt

Sedan Celebrini draftades som första spelare totalt i NHL-draften 2024 har han producerat 178 poäng (70+108) på 152 matcher för San Jose Sharks.

Tidigare i somras blev Celebrini förlängde Celebrini sitt kontrakt med San Jose över säsongen 2031/32 på ett femårsavtal värt närmare 900 miljoner kronor. Det nya kontraktet, som börjar gälla från och med säsongen 2027/28, har NHL:s högsta lönetaksträff på 18,8 miljoner dollar per säsong.