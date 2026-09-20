Linus Söderström inleder återigen säsongen vid sidan av isen.

Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån

I går inleddes den nya SHL-säsongen 2026/27. Regerande mästarna Skellefteå AIK spände då musklerna direkt genom att köra över Brynäs och vinna med 7-2 .

På isen saknades dock Skellefteås stjärnmålvakt Linus Söderström. För andra året i rad missar 30-åringen inledningen av säsongen sedan han opererats under sommaren . I Säsongens första "Hockeylördag" i TV4 berättar Linus Söderström om sin rehabilitering.

– Jag började gå på is för några veckor sedan och så nu försöker jag komma in i det igen helt enkelt. Se till så att allting funkar som det ska och ta varje moment i bra takt så att slutresultatet blir bra, säger Söderström till TV4.

Linus Söderström om operationen: "Ville bara få det gjort"

Linus Söderström har genomgått ett liknande ingrepp som förra året för samma typ av skada som han dragits med tidigare, dock är det på andra foten den här gången. I år var Söderström dök tidigare ute med att genomföra operationen i hopp om att komma tillbaka tidigare.

– En operation är alltid en operation, det finns många likheter men ändå olikheter. Men beslutet var ju ganska enkelt. Så som det blev förra sommaren när jag gjorde ett försök att rehaba, det slog inte ut så himla väl. Så jag kände direkt att när det dök upp en liknande situation så tvivlade jag inte en sekund utan jag ville bara få det gjort så snart som möjligt.

Linus Söderström ledde Skellefteå till SM-guld igen i våras.

Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån

Då kan stjärnan vara tillbaka för Skellefteå

Förra säsongen dröjde det hela vägen in i februari innan Linus Söderström gjorde comeback på isen. Han spelade sedan bara fem grundseriematcher innan han var med på resan till Skellefteås SM-guld i våras där han, återigen, var en av de stora hjältarna.

Nu räknar dock Söderström med att kunna göra comeback i ett tidigare skede, kanske redan under hösten.

– Ja, jag har ju lite bättre förutsättningar i år men jag brukar inte gilla att sätta någon datum. Jag tycker att för mig personligen i en rehabprocess att börjar du sätta datum hit och dit och här ska du spela, här ska du göra det. Då är det väldigt lätt att glömma bort momenten som faktiskt ska funka för ett område som jag har opererat i träningsmängd just nu. Jag gillar att hålla mig till att fokusera på momenten och se till så att rörelserna funkar som de ska.

– Så det kan vara ett ganska tråkigt svar men över tid har jag lärt mig att det brukar vara det bästa att göra, för den mentala kapaciteten också. Det är ju återigen, för andra året i rad, frustrerande att stå här och man vill ju ut och spela igen. Men sätter man ett för tydligt datum och saker och ting kanske inte går vägen och man ignorerar det, då kan det sluta med sämre konsekvenser så att säga. Jag tar det vecka för vecka så hoppas jag att jag kanske kan spela någon gång i oktober, säger målvakten till TV4.

Linus Söderström har vunnit tre SM-guld under sin karriär. Han blev guldhjälte för HV71 2017 och har sedan även vunnit dubbla guld, 2024 och 2026, med Skellefteå sedan han storspelat i slutspelen.