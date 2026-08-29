Makars monsterkontrakt - bäst betald någonsin

Cale Makar blir bäst betald i NHL-historien.

Foto: Isaiah J. Downing-Imagn Images

Åtta år med en årslön på 20,4 miljoner dollar.

Det är Cale Makars nya kontrakt med Colorado Avalanche. Backstjärnan blir därmed bäst betald genom alla tider i NHL och passerar Leo Carlsson och Macklin Celebrini som båda har skrivit på stora kontrakt den här sommaren. 27-åringen har ett år kvar på sitt nuvarande kontrakt värt nio miljoner dollar om året innan det nya kontraktet kickar in.

Från och med nästa höst får superstjärnan då alltså en rejäl löneökning då han mer än dubblar sin årslön.

Cale Makar blir bäst betald någonsin

Sedan intåget till NHL har han ansetts vara en av ligans absolut bästa backar. På 470 NHL-matcher har det blivit 507 poäng. Samtidigt har han vunnit Stanley Cup och blev samma år utsedd till slutspelets MVP. Dessutom har han två Norris Trophy på sin meritlista.

Cale Makar utnyttjar nu också att lönetaket höjs de kommande säsongerna och väljer att skriva på historiens största NHL-kontrakt.

I svenska kronor blir det totala värdet på kontraktet drygt 1,56 miljarder i dagens valuta kurs.