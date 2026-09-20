Årets genombrott – igen? "Förväntar det av mig själv"

Får Oscar Tellström sitt genombrott även i SHL?

Foto: Bildbyrån (montage).

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

"Såklart jäkligt kul, det var det här vi ville förra året, och som IF Björklöven har velat i 25 år"

När Oscar Tellström blickade mot SHL-premiären mot Djurgården var det framförallt laget han hade i åtanke, men för egen del skulle den också innebära en efterlängtad comeback efter fem års resa. En resa som gått via både Hockeyettan och Hockeyallsvenskan, där fjolåret blev det stora crescendot med stort genombrott och uppflyttning.

Men vi backar bandet till 10 mars 2020 då en 17-årig forward fick SHL-debutera i Luleå.

– Debuten kommer jag ihåg, HV71 borta, men det blev inte så många minuters speltid. Det var en jäkligt bra match vad jag minns, men jag tror vi torskade. Jag minns inte så mycket. Det var kul i alla fall, skrattar Tellström när hockeysverige.se påminner honom.

Kommer du ihåg vad som hände i första bytet?

– Jag tror jag blev nermanglad av två personer nere i hörnet. Men mer än så minns jag faktiskt inte.

Igår, lördag, var det dags för SHL-spel igen, men som senior med hel andra förväntningar på sig.

– Det har väl hänt otroligt mycket på sex, sju år. Det är stor skillnad. Jag är starkare, och har fått lära mig mycket på vägen.

– Jag var väl kanske inte i min bästa fysiska form då. Jag var väl mer offensivt tänkande bara. Det fanns bara ett spelsätt och det var att spela framåt. Nu har man lärt sig det, att det andra är viktigt också, fortsätter Tellström.

Vad skulle du ge den där junioren för tips nu, med vetskapen om allt som hänt sen?

– Fortsätta ha kul. Det är det jag har haft hela tiden, att inte tänka på det så jäkla mycket utan att gå ut och spela och tro på det hela tiden.Tro att man kan ta sig framåt.

Bytte vinkel – exploderade i Hockeyallsvenskan

Ta sig framåt har Lycksele-fostrade Oscar Tellström också gjort. Det har varit allt från Kalix, Boden, Kristianstad och Mariestad, men framförallt Björklöven. Det är där, i Umeå, han exploderat och blivit en SHL-spelare på riktigt.

– Som sagt, det har tagit sin lilla tid att komma tillbaka. Men jag har haft det jäkligt kul på vägen och lärt mig mycket. Jag känner mig otroligt redo inför att vara tillbaka (i SHL), säger han om det senaste steget.

Oscar Tellström jublar 3–0-målet i SHL-premiären.

Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån.

Återkomsten i SHL bjöd också på ett mål direkt, och det inför ett fullsatt Avicii Arena, med 14100 på läktaren. Matchen i sig vann Björklöven med 3–0, och säkrade därmed sin första seger i högsta serien på 25 år.

– Det är bara att njuta, försöka att stanna upp och njuta av att de lever om som fan. Vi hade många av våra egna fans här, så det är bara att njuta och ha kul, säger han efter lördagens match och fortsätter om målet.

– Det var otroligt skönt. Jag hade ett moment där, särskilt under målet... det är häftigt att få spela en sådan här premiär i Globen och vinna.

Men vad var det egentligen som hände 2025/26 då Tellström exploderade i Hockeyallsvenskan – från åtta till 20 mål, 14 till 47 poäng.

– Nej, jag bytte vinkel på klubban. Det var väl det, skrattar han själv om huruvida han ändrade något.

– Jag fick spela mycket, spela med bra spelare. Som jag sa hela förra året, att spela med Liam (Dower Nilsson) och "Jacky" (Jacob Olofsson), det var inte så svårt.

Trodde du inför på den utvecklingen, att det var dags?

– Ja, det måste man väl tro någonstans, att man vågar tro på vad man kan göra och vill göra.

Nobbade SHL-konkurrenterna: "Det bästa scenariot"

Mycket hade dock kunnat se annorlunda ut för Oscar Tellström det här året. Under förra säsongen rapporterades det löpande om intresse från SHL-klubbar, däribland Luleå, men forwarden satt lugnt i båten och gick istället upp med Björklöven.

– Jag har en bra dialog med agenten, det är han som sköter det mesta. Jag själv ville inte veta så mycket under säsongen så jag hade inte så mycket koll egentligen, allt går via honom. Sen skrev jag nytt med "Löven" och det kändes helt rätt.

Vet du hur många bud som låg på bordet?

– Nej, jag har faktiskt inget aning, skrattar Tellström.

Hur nöjd är du nu med att det blev som det blev?

– Otroligt nöjd. Det är väl det bästa scenariot, att få vinna med det här laget och sen fortsätta resan och se till att göra en bra säsong nu också.

Säsongens genombrott – igen? "Förväntar det av mig själv"

Frågan som återstår är: får vi nu se ett genombrott från Oscar Tellström även i SHL?

Inför premiären hade flera experter pekat ut 24-åringen som ett potentiellt sådan, både sett till Björklöven och hela ligan. En premiär där 3–0 stänkts upp bakom en av fjolårets bästa målvakter i Magnus Hellberg skadar inte heller direkt.

– Man får väl hoppas på det. Det är kul att folk förväntar sig saker, det är väl så det ska vara. Jag förväntar det av mig själv också.Det är exakt samma som förra året, det är bara att gå ut och lira.

Tellström menar inte heller att han märkt så stor skillnad mellan motstånden under försäsongen.

– Det har känts bra. Det är väl bara att folk är lite smartare, men annars är det bara att gå ut och lira, säger han igen.

Har du satt upp något konkret mål för dig själv?

– Nej, jag brukar inte lägga upp så mycket mål. Jag försöker vara samma spelare som förra året och ta steg, fortsätta leverera framåt. Det är väl det enda, ta steg och visa att man hör hemma här, avslutar Oscar Tellström.