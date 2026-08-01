Macklin Celebrini hade kunnat tjäna ännu mer i sitt nya avtal.

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Det var i onsdags som Macklin Celebrini skrev NHL-historia. Han tecknade ett femårskontrakt, med start 2027, som har en lönetaksträff på 18,8 miljoner dollar (cirka 179 miljoner kronor) per säsong. Det är den högsta snittliga årslönen som en spelare någonsin har haft i NHL. Han slog därmed Leo Carlsson som tidigare innehade rekordet sedan han tecknat ett femårsavtal med en årslön på 18 miljoner dollar (drygt 171 miljoner kronor) med Anaheim Ducks till följd av ett offer sheet från Philadelphia Flyers.

Celebrini har redan kontrakt med San Jose Sharks över den kommande säsongen innan hans nya avtal kickar igång. 19-åringen nu kontrakterad av San Jose hela vägen fram till 2032.

– Jag tror att båda parter var väldigt angelägna om att få kontraktet klart så fort som möjligt. "Mack" är väldigt fokuserad och vill bara jobba hårt, träna och förbereda sig själv på bästa sätt inför säsongen. Jag tror inte att han ville gå in i säsongen, eller ens till träningslägret, med sådana distraktioner, säger Sharks general manager Mike Grier på en digital pressträff enligt NBC Sports California .

Så mycket hade Macklin Celebrini kunnat tjäna – med maxlönen

Macklin Celebrini hade dock kunnat tjäna ännu mer.

Enligt NHL:s kollektivavtal kan en spelare som mest tjäna 20 procent av lönetaket. Det innebär att Celebrini hade kunnat teckna ett avtal med en årslön på hela 20,8 miljoner dollar (198 miljoner kronor). Enligt Mike Grier var det dock stjärnan själv som sade ifrån och "nöjde sig" med 18,8 miljoner dollar per säsong.

– Med tanke på vad han har gjort under de här första åren i NHL, samt i både OS och VM, så hade han haft all rätt att kräva att få maxlönen. Han var dock tydlig direkt och sade tidigt att han ville se till att vi skulle ha lite flexibilitet inför framtiden också. Han var inte ute efter att tjäna så mycket pengar som han kunde, säger Grier och fortsätter:

– Jag var väldigt glad, och tacksam också om jag ska vara ärlig, att höra det. Det betyder mycket för mig och visar hur mycket han tror på föreningen och att han är engagerad i att stanna och vara framgångsrik här.

San Jose Sharks var också beredda att betala om Celebrini hade insisterat att tjäna 20,8 miljoner dollar per säsong.

– Varken jag eller Hasso (Plattner, ägaren) hade tvekat för att ge honom det (maxlönen) om han hade önskat det, säger Mike Grier.

Macklin Celebrini kommer alltså att tjäna två miljoner dollar mindre per säsong än vad han hade kunnat göra. Det innebär att hans avtal, på 94 miljoner dollar (895 miljoner kronor), hade kunnat vara värt tio miljoner dollar mer om han hade skrivit på för maxlönen. Alltså lämnade Celebrini drygt 95 miljoner kronor på bordet i förhandlingarna. Om stjärnan hade sajnat för maxlönen hade kontraktet totalt varit värt 104 miljoner dollar, vilket motsvarar 990 miljoner kronor.

Supersäsongen i San Jose Sharks – som 19-åring

Macklin Celebrini valdes som etta i NHL-draften 2024 av San Jose Sharks och stod för en stark första säsong med 63 poäng på 70 matcher men han snuvas på Calder Trophy som NHL:s bästa rookie. Priset gick i stället till Lane Hutson i Montréal Canadeins .

Den gångna säsongen har Celebrini däremot tagit hela hockeyvärlden med storm. Som 19-åring gjorde han hela 45 mål och 115 poäng och kom fyra i NHL:s poängliga bakom världsstjärnor som Connor McDavid, Nikita Kutjerov och Nathan MacKinnon.

Macklin Celebrini var sedan också en av de bästa spelarna vid både OS och VM . Han gjorde 5+5 på sex OS-matcher och tog plats i All Star-laget. I Hockey-VM stod han sedan för 14 poäng på tio matcher och prisades som VM:s bästa forward.