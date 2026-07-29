Macklin Celebrini petar ner Leo Carlsson från tronen.

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Tidigare i somras fick Leo Carlsson den högsta snittlönen per säsong genom tiderna i NHL när han skrev ett femårskontrakt med Anaheim Ducks värt 18 miljoner dollar (cirka 175 miljoner kronor) per säsong, efter ett offer sheet av Philadelphia Flyers.

Leo Carlsson blev därmed den bäst betalda spelaren i NHL. Men han fick inte behålla sitt rekord länge.

Macklin Celebrini blir bäst betald i NHL

Under onsdagen bekräftar San Jose Sharks att de också tecknar ett femårskontrakt med superstjärnan Macklin Celebrini. 20-åringen får då en årslön i snitt på 18,8 miljoner dollar (nästan 183 miljoner kronor) och slår alltså Carlssons notering. Celebrini kommer att tjäna 800 000 dollar, motsvarande nästan åtta miljoner kronor, mer per säsong än Carlsson.

Macklin Celebrini har däremot ett år kvar på sitt rookieavtal med San Jose Sharks och hans nya monsteravtal börjar inte gälla förrän inför säsongen 2027/28. Det innebär att Leo Carlsson fortfarande är NHL:s bäst betalda spelare för den kommande säsongen 2026/27, innan Celebrinis monsteravtal kickar igång om ett år.

Celebrinis kontrakt är totalt värt 94 miljoner dollar vilket motsvarar ungefär 914 miljoner kronor.

Supersäsongen – som 19-åring

Macklin Celebrini valdes som etta i NHL-draften 2024 av San Jose Sharks och stod för en stark första säsong med 63 poäng på 70 matcher men han snuvas på Calder Trophy som NHL:s bästa rookie. Priset gick i stället till Lane Hutson i Montréal Canadeins .

Den gångna säsongen har Celebrini däremot tagit hela hockeyvärlden med storm. Som 19-åring gjorde han hela 45 mål och 115 poäng och kom fyra i NHL:s poängliga bakom världsstjärnor som Connor McDavid, Nikita Kutjerov och Nathan MacKinnon.

Macklin Celebrini var sedan också en av de bästa spelarna vid både OS och VM . Han gjorde 5+5 på sex OS-matcher och tog plats i All Star-laget. I Hockey-VM stod han sedan för 14 poäng på tio matcher och prisades som VM:s bästa forward.

Nu är Celebrini kontrakterad av San Jose Sharks fram till 2032.