Lukas Rousek tvingas böta efter filmningen i SHL-premiären.

Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån & TV4/Skärmdump

HV71 förlorade SHL-premiären hemma mot Malmö Redhawks sedan bortalaget avgjort i förlängning. HV ledde matchen med 3-0 men tappade sedan till förlust 4-5.

Efter premiärförlusten var det irriterat i HV-lägret, framför allt hos Lukas Rousek. Vid ställningen 4-4, med bara minuten kvar av ordinarie tid blev Rousek neddragen av Malmöbacken Eemil Viro och de flesta trodde att HV71 skulle få spela powerplay under matchens slutminut. Domaren valde dock att plocka ut både Viro och Rousek. Malmö-backen blev utvisad för en hakning medan HV-forwarden tvingades till utvisningsbåset för "embellishment" (förstärkning).

Lukas Rousek var helt oförstående till utvisningen och reagerade starkt när han åkte till utvisningsbåset. I stället för ett sent powerplay för HV71 kvittades alltså utvisningarna. Efteråt rasade Rousek mot utvisningen.

– Jag vill bara ha en förklaring från domarna, för jag tycker inte att det var en filmning. Det var absolut ingen filmning. Jag blir både hakad och fasthållen samtidigt vilket gör att jag tappar balansen. Jag är förbannad över det domslutet, sade Rousek efter gårdagens match .

Lukas Rousek tvingas böta 10 000 kronor efter filmningen

Trots Lukas Rouseks protester mot utvisningen blev tjecken anmäld till disciplinnämnden under söndagsmorgonen för sin "embellishment".

"Som videon visar så hakar Rousek ihop med en Malmö-spelare och fastnar till och då väljer han att ramla i ett försök att få med sig en utvisning", stod det i anmälan .

Nu har nämnden också kommit med sitt beslut i ärendet. Lukas Rousek straffas och tvingas böta 10 000 kronor för "embellishment".

"Nämnden finner det utrett att Lukas Rousek förstärker situationen och han har därmed gjort sig skyldig till förseelsen Embellishment. Förseelsen bör föranleda ett måttligt bötesstraff", skriver disciplinnämnden i beslutet.