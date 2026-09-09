Alex Formenton får en ny chans i NHL.

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Carter Hart, Dillon Dubé och nu Alex Formenton.

Fem spelare från Kanadas JVM -guldlag 2018 stod åtalade för sexuella övergrepp och anklagades för att ha förgripit sig på en ung kvinna men förra året friades samtliga i rätten och domaren angav bristfällig bevisning som en anledning till frikännandet.

Alex Formenton klar för Edmonton Oilers

Sedan dess har alla fem spelare återupptagit sina hockeykarriärer. Carter Hart skrev på för Vegas Golden Knights och spelade Stanley Cup-final tidigare i år medan Dillon Dubé också har återvänt till NHL för spel i St. Louis Blues . Micheal McLeod spelar däremot i ryska KHL medan Cal Foote värvades av Färjestad vilket ledde till en stor kritikstorm innan FBK valde att bryta kontraktet med Foote.

Alex Formenton har tillbringat de senaste åren i schweiziska Ambrì-Piotta, men får nu också en ny chans i NHL precis som Hart och Dubé.

Under onsdagen bekräftar Edmonton Oilers att de har tecknat ett kontrakt med Formenton inför den kommande säsongen 2026/27 värt 850 000 dollar vilket motsvarar drygt 8,1 miljoner kronor.

Åtalades för sexuellt övergrepp

Alex Formenton har tidigare i sin karriär spelat för Ottawa Senators men lämnade NHL-klubben 2022 och har tillbringat de senaste säsongerna i Schweiz. Där gjorde han 23 poäng på 42 matcher förra säsongen och har totalt noterats för 52 poäng på 88 matcher för Ambrì-Piotta. Ottawa Senators har behållit Formentons rättigheter i NHL men sedan i somras har 26-åringen var free agent i NHL vilket gjort det möjligt för honom att nu skriva på för Edmonton Oilers.

Även om Formenton, och de övriga fyra spelarna som åtalades för sexuella övergrepp, frikändes i rätten utreddes spelarnas skuld fortsatt av Hockey Canada, det kanadensiska hockeyförbundet. I augusti kom sedan beslutet från den oberoende överklagandenämnden som skulle bedöma hur spelarnas straffas av förbundet.

Alex Formenton var då den enda spelaren som frikändes av nämnden vilket innebär att han skulle kunna bli uttagen i Kanadas landslag igen. Övriga fyra spelare är fortsatt avstängda från spel i landslaget på grund av deras inblandning i JVM-skandalen 2018.

Alex Formenton draftades av Ottawa Senators i andra rundan 2017 och spelade totalt tre NHL-säsonger för "Sens" i början av sin karriär. Under sin senaste NHL-säsong, 2021/22, svarade han för 18 mål och 32 poäng på 79 matcher. Från och med årets säsong väntar alltså spel i Edmonton Oilers för forwarden.