Åtalades efter JVM-skandalen - klar för Färjestad

Cal Foote är klar för Wallins Färjestad.

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Färjestad BK får in NHL-rutin på backsidan när de under tisdagen presenterar nordamerikanen Cal Foote på ett ettårskontrakt. Men SHL-klubben får också in det bagage 27-åringen har från JVM-skandalen kopplad till mästerskapet 2018.

Bland de fem spelarna som åtalades för sexuella övergrepp mot en ung kvinna, i samband med firandet av den kanadensiska titeln, fanns nämligen Cal Foote, son NHL-ikonen Adam Foote. Det hela ledde till en uppmärksammad rättegång, men under förra året frikändes samtliga spelare, och kunde därigenom välkomnas in i hockeyvärlden igen.

När Färjestad nu gör denna värvning kommenterar även sportdirektör Rickard Wallin situationen.

– Vi känner till historiken. Vi har gjort utförlig efterforskning och en noggrann bedömning innan vi fattade vårt beslut. Vi ställer höga krav på alla som representerar Färjestad BK och känner oss trygga med att välkomna Cal till klubben, säger Wallin.

En Stanley Cup-vinnare: "Han är inte flashig"

Cal Foote kommer senast från spel i AHL med Chicago Wolves, men har totalt 158 NHL-matcher på sitt CV. Detta i klubbar som Tampa Bay Lightning, Nashville Predators och New Jersey Devils. 2021 var han också med och vann Stanley Cup med Victor Hedman och Tampa.

– Cal är en tvåvägsback som är stabil och allsidig i sitt spel över hela banan. Han är inte flashig men får jobbet gjort på ett effektivt sätt i alla zoner och kommer hjälpa oss att bli starkare och mer svårspelade. Hans främsta styrkor finns i defensiven, där han använts mest i Nordamerika, men han har också ett vasst skott och kan följa med i anfallen, säger Wallin.

Till huvudtränare Cam Abbott finns också en tydlig koppling i och med att de båda varit i Chicago Wolves.