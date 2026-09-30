Vancouver vinnare direkt - efter svenskarnas fullträffar

Elias Pettersson har spräckt målnollan för säsongen.

Foto: Perry Nelson-Imagn Images / USA Today Sports

Det blev en underhållande och händelserik sammandrabbning i Edmonton. Paul Cotter gav gästerna ledningen i numerärt underläge i den första perioden innan Evan Bouchard utjämnade för Oilers. Efter att Marco Rossi gjort 1–2 för Vancouver slog Bouchard till med sitt andra mål för kvällen och kvitterade till 2–2 i mittenakten.

I den tredje perioden såg Vancouver ut att rycka ifrån ordentligt. Jonathan Lekkerimäki, Max Sasson och Elias Pettersson (i powerplay) skickade in tre raka puckar till 5–2. Edmonton vägrade dock att ge upp och stod för en makalös upphämtning. Vasili Podkolzin sköt två mål och Evan Bouchard fullbordade sitt hattrick när Oilers hämtade upp till 5–5.

I förlängningen tog det dock slut för hemmalaget när Paul Cotter satte avgörande 6–5 två minuter in i övertiden, assisterad av Max Sasson.

Matchfakta

Edmonton Oilers – Vancouver Canucks 5–6 efter förlängning (1–1, 1–1, 3–3, 0–1)

Första perioden: 0–1 (09.51) Paul Cotter (utan assisterande) SH1 1–1 (16.26) Evan Bouchard (utan assisterande)

Andra perioden: 1–2 (02.07) Marco Rossi (Liam Öhgren, Filip Hronek) 2–2 (14.34) Evan Bouchard (Connor McDavid, Alex Formenton)

Tredje perioden: 2–3 (01.10) Jonathan Lekkerimäki (Jake DeBrusk, Jamie Oleksiak) 2–4 (02.55) Max Sasson (Drew O'Connor, Linus Karlsson) 2–5 (05.15) Elias Pettersson (Filip Hronek, Brock Boeser) PP1 3–5 (08.56) Vasili Podkolzin (Evan Bouchard, Ryan Shea) 4–5 (09.20) Evan Bouchard (Connor McDavid) 5–5 (19.17) Vasili Podkolzin (Leon Draisaitl, Evan Bouchard) PP1

Förlängning: 5–6 (01.59) Paul Cotter (Max Sasson)

Utvisningar: EDM: 2x2 min. VAN: 5x2 min.