Politikerna kräver att Färjestad agerar – efter värvningen

Rickard Wallin och Färjestad har fått det hett om öronen efter värvningen av Cal Foote.

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I tisdags offentliggjorde Färjestad BK värvningen av den kanadensiske backen Cal Foote . Värvningen har väckt stora reaktioner eftersom Foote är en av fem spelare som är inblandade i skandalen från JVM 2018.

Cal Foote, tillsammans med fyra andra lagkamrater från Kanadas JVM -guldlag, åtalades misstänkta för sexuella övergrepp på mot en ung kvinna i samband med firandet.

Skandalen ledde till en uppmärksammad rättegång i Kanada, men förra sommaren friades samtliga spelare och domaren angav bristfällig bevisning som en anledning till frikännandet. Spelarna har sedan välkomnats tillbaka in i hockeyvärlden och återupptagit sina karriärer, där Carter Hart bland annat var med och spelade Stanley Cup-final med Vegas Golden Knights tidigare i år.

Färjestad valde att inte publicera värvningen av Cal Foote på sina sociala medier men Rickard Wallin kommenterade kontroversen runt Foote på klubbens hemsida .

– Vi känner till historiken. Vi har gjort utförlig efterforskning och en noggrann bedömning innan vi fattade vårt beslut. Vi ställer höga krav på alla som representerar Färjestad BK och känner oss trygga med att välkomna Cal till klubben, sade Wallin när värvningen presenterades.

Socialdemokraternas krav på Färjestad efter värvningen av Cal Foote

Värvningen har mötts av kritik och Socialdemokraterna i Karlstad har också publicerat ett pressmeddelande där de ger sin syn på det hela. Enligt partiet kan Färjestads agerande riskera att skada samarbetet med Karlstads kommun och klubben måste därför agera för att säkra förtroendet.

Karlstads kommun stödjer FBK ekonomiskt och betalar årligen miljonbelopp till föreningen, dock går inga av de pengarna till elitverksamheten.

– Färjestad får naturligtvis göra sina bedömningar om vilka rekryteringar som är viktiga. Men det finns svårigheter med den här typen av rekryteringar, och då är det viktigt att ledningen är tydlig med var de står i den här typen av frågor, säger Kommunstyrelsens ordförande Linda Larsson (S) till Värmlands Folkblad.

Kommunen efterlyser också att få insyn i hur klubben har resonerat innan de värvade Cal Foote.

– Vi upplever att otydligheten är att man själv har sagt att man har gjort en utförlig bedömning. Vi vill då veta vad som har vägts in i den bedömningen och följt alla de vägledande principer som råder, men också att det är tydligt framåt att föreningen står för jämställdhet och mångfald, säger kommunalrådet Anders Tallgren (S) till P4 Värmland .

Har bokat in ett möte med kommunen

Även om Cal Foote inte dömdes för något brott ser Socialdemokraterna i Karlstad ändå allvarligt på situationen.

– För oss handlar det inte om skuldfrågan i det här rättsfallet. Utan för oss handlar det om förtroendefrågan mellan föreningen och, i vårt fall, Karlstads kommun. Det finns många sätt att bete sig, på rätt sätt eller fel sätt, som inte har med rättslig prövning att göra. Vi ser bredare på frågan helt enkelt, säger Anders Tallgren till P4 Värmland.

Därför har nu ett möte inbokats mellan Karlstads kommun och Färjestad där parterna ska fortsätta dialogen.

– Vi vill att de säkerställer att det är jämställdhet och mångfald som präglar föreningens grundläggande värderingar. Även om vi inte är med och betalar pengar till elitklubben så har vi ju ett avtal som bygger på ömsesidigt förtroende för att det är de här värderingarna som genomsyrar föreningen, säger Linda Larsson till Värmlands Folkblad.