Svensken sänkte mästarna - i premiärsegern

Gustav Forsling avgjorde NHL-premiären för Florida.

Foto: James Guillory-Imagn Images / USA Today Sports

Gustav Forsling blev den stora matchvinnaren när Florida Panthers besegrade Carolina Hurricanes. Den svenske stjärnbacken avgjorde det målsnåla dramat i förlängningens allra sista sekund.

Det blev en extremt tät, tuff och utvisningsfylld sammandrabbning mellan två tunga slutspelskandidater. Ordinarie tid präglades av ett intensivt fysiskt spel och starkt målvaktsspel, där redan den första perioden bjöd på ett slagsmål mellan Nicolas Deslauriers och Bokondji Imama.

Markström höll nollan

Trots ett flertal chanser i numerärt överläge för båda lagen lyckades varken Carolina eller Florida spräcka nollan under 60 spelade minuter.

Matchen gick därmed mållös till förlängning. Med bara en sekund kvar att spela (19.55 i förlängningen) klev Gustav Forsling fram och skickade in matchavgörande 1–0 för Florida, assisterad av Carter Verhaeghe.

Jacob Markström höll nollan för Panthers och räddade 15 skott i sin comeback till klubben.

Matchfakta

Carolina Hurricanes – Florida Panthers 0–1 efter förlängning (0–0, 0–0, 0–0, 0–1)

Första perioden: -

Andra perioden: -

Tredje perioden: -

Förlängning: 0–1 (04.55) Gustav Forsling (Carter Verhaeghe)

Utvisningar: CAR: 6x2 min, 1x5 min (Fighting: Nicolas Deslauriers). FLA: 6x2 min, 1x5 min (Fighting: Bokondji Imama).