Förlorade - trots Nylanders succépremiär

Toronto fick annars en flygande start på matchen när den svenske stjärnforwarden William Nylander spräckte nollan redan efter 48 sekunders spel, framspelad av Morgan Rielly och Kirill Marchenko. Montreal jobbade sig dock in i matchen och kvitterade till 1–1 i mitten av den första perioden genom Josh Anderson.

I den andra perioden tog gästerna över ledningen när Zachary Bolduc satte 2–1 för Canadiens. Montreal utökade sedan till 3–1 drygt halvvägs in i den tredje akten via Alexandre Carrier.

William Nylander skapade kontakt för Toronto med sitt andra mål för kvällen med drygt fyra minuter kvar att spela, assisterad av Easton Cowan och John Tavares. Närmare än så kom dock inte hemmalaget, och Montreal höll undan och säkrade segern.

Matchfakta

Toronto Maple Leafs – Montreal Canadiens 2–3 (1–1, 0–1, 1–1)

Första perioden: 1–0 (00.48) William Nylander (Morgan Rielly, Kirill Marchenko) 1–1 (10.53) Josh Anderson (Alexandre Carrier, Kirby Dach)

Andra perioden: 1–2 (04.52) Zachary Bolduc (Mike Matheson, Josh Anderson)

Tredje perioden: 1–3 (13.12) Alexandre Carrier (utan assisterande) 2–3 (15.46) William Nylander (Easton Cowan, John Tavares)

Utvisningar: TOR: 3x2 min. MTL: 4x2 min.