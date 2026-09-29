Öppnar upp om skadeperioden: "Då såg det inte bra ut"

Milton Gästrin är redo för spel efter tuffa skadan. Foto: Bildbyrån.

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

JVM-guldmedaljören Milton Gästrin lämnade MoDo Hockey för spel i Brynäs IF inför den här säsongen. Men den första tiden i nya klubben har inte blivit som han eller någon annan hade hoppats.

Gästrin åkte på en tuff fotskada när han var iväg med Juniorkronorna i augusti.

– Flyget hem från Kanada var inte kul, det svullnade upp rejält. Foten var som en boll, berättade han för Gefle Dagblad.

– Det var i en närkamp vid sargen som jag fick bakvikt och när jag skulle ta emot mig fick jag ena foten under mig,

Milton Gästrin om vägen tillbaka från skadan

Först nu, i slutet av september, fick han alltså ta på sig Brynäs matchtröja och finnas med i SHL-lagets matchtrupp för första gången.

– Jag mår bra. Jag har kört med laget lite på slutet och det har varit lite upp och ner, men igår kände jag att det var grönt, säger han till hockeysverige.se under tisdagskvällen.

– Det har varit en lång process men nu känner jag mig redo.

Det blev ingen speltid för 19-åringen i Brynäs 1-0-seger mot Timrå - så den riktiga debuten för det nya laget får vänta lite till.

– Det har såklart varit tråkigt att jag inte har kunnat vara med någonting, men jag har också fått väldigt bra behandling av Brynäs. Jag har varit här på hallan i många timmar, så det har varit långa dagar, skrattar han.

– Men det har såklart varit värt det. Man har ju bara velat komma tillbaka så snart som möjligt.

Har det varit frustrerande eller stressigt?

– Det är klart det har varit jobbigt att missa så många matcher, men jag har heller inte gått runt och varit arg. Det har varit synd, liksom. Samtidigt har jag fått tid på mig att bygga upp kroppen och förbereda mig bra så jag känner mig ändå stark.

– Och stressad...nej, egentligen inte. Jag har inte kunnat göra så mycket annat än det jag har gjort.

"Beskedet att det var ganska allvarligt"

Men talangen, som valdes i andrarundan av draften förra sommaren, hymlar inte om att skadan kunde ha varit betydligt värre än den var.

– Det första beskedet var att det var ganska allvarligt, berättar han.

– När vi gjorde "MR" (magnetkameraundersökning) såg det inte bra ut. Man vet ju aldrig hur illa det är förrän man tar reda på det, liksom. Men det har läkt bra.

Milton Gästrin i Brynäströjan. Foto: Bildbyrån

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Har du haft en lika jobbig skada tidigare?

– Jag bröt tummen för två år sedan och då var jag också borta ungefär tio veckor. Men annars har jag haft ganska tur.

Milton Gästrin om starten i Brynäs

Men även om debuten dröjt trivs Milton Gästrin bra i sin nya klubb.

– Jag trivs superbra. Både i klubben och i stan. Det märks att det finns en bra passion för hockeyn här. Allt är smidigt, jag har nära till hallen och allting annat, det är bra tillgång till allt. Jag vill ge en väldigt stor eloge till Brynäs för hur man behandlar allting och verkligen jobbar för att ta kliv varje dag. Det ska bli superkul att få börja spela framöver.

Hur är det att komma in som ung kille till ett så meriterat och rutinerat lag?

– Det är häftigt att spela med de som har så mycket meriter. Men det har inte varit svårt att ta för sig bara för att de är stora namn. Man blir snarare mer pushad och vill trycka på ännu hårdare varje dag.

Brynäs spelar igen på torsdag, borta mot serieledande Frölunda.