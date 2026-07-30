Färjestad bryter med Cal Foote.

Foto: Nicole Osborne/The Canadian Press/Alamy

I tisdags presenterade Färjestad BK värvningen av den kanadensiske backen Cal Foote . Beskedet har sedan mötts av stor kritik från bland annat supportrar och sponsorer. Även kommunpolitiker i Karlstad har ifrågasatt värvningen. Detta på grund av Cal Footes inblandning i Hockey Canada-skandalen.

Cal Foote, tillsammans med fyra andra lagkamrater från Kanadas JVM -guldlag 2018, åtalades misstänkta för sexuella övergrepp mot en ung kvinna på ett hotellrum i samband med firandet av gulder under sommaren 2018. Skandalen ledde till en uppmärksammad rättegång i Kanada, men förra sommaren friades samtliga spelare och domaren angav bristfällig bevisning som en anledning till frikännandet.

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Färjestad möttes av starka reaktioner efter värvningen och beslutar nu därför att riva kontraktet.

”Utvecklingen de senaste dagarna har gjort det tydligt att situationen har fått en omfattning som påverkar människor i och kring vår förening på ett sätt som vi omöjligt kan bortse från. Förutsättningarna att ge laget, föreningen eller spelaren i fråga det fokus som krävs för att utföra sina uppdrag på ett bra sätt finns inte längre. I det läget har vi ett ansvar att agera utifrån den situation som råder här och nu”, skriver klubben i ett uttalande på sin hemsida.

Enligt Färjestad har man fört samtal med med supportrar, medlemmar, partners, ledare, medarbetare där många har uttryckt både oro och besvikelse kring beslutet att värva Cal Foote. spelaren. Tack för att ni hört av er och delat era tankar.

”Vi är medvetna om att det här beslutet inte gör att frågor och känslor försvinner över en natt. Vår förhoppning är att vi nu kan börja samla föreningen igen och rikta blicken mot den kommande säsongen”, skriver klubben.

Cal Foote var endast en Färjestad-spelare i två dagar eftersom klubben nu valt att avsluta samarbetet.