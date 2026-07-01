Dillon Dubé under rättegången för gruppvåldtäkt.

Foto: Nicole Osborne/The Canadian Press via AP / Alamy Stock Photo

Det var under Hockey Canadas bankett efter JVM-guldet som Dillon Dubé, som även var kapten för laget, var inblandad i en av Kanadas största skandaler. Tillsammans med fem av sina lagkamrater blev han anklagad för gruppvåldtäkt av en kvinna på ett hotellrum senare under natten.

Samtliga blev portade från ligan under utredningens gång. Till slut kom däremot rätten fram till att det inte fanns något juridiskt stöd för att fälla spelarna. Kritiken har dock kvarstått mot dem med tanke på vittnesmålen kring vad som hände och det djupt omoraliska i deras agerande.

Den senaste tiden har flera av spelarna påbörjat sina NHL-karriärer ånyo. Carter Hart spelade för Vegas under Stanley Cup-slutspelet.

Alexander Steens första värvning

Innan åtalet hade Dillon Dubé redan spelat för Calgary Flames och gjort drygt 300 matcher i NHL. Efter att han blev avstängd från NHL åkte han sedan till KHL och spelade en säsong i Dinamo Minsk. Den gångna säsongen spenderade han sedan i AHL med Springfield Thunderbirds.

Nu har han däremot hittat en ny NHL-klubb, nämligen St Louis Blues. Kontraktet är skrivet över en säsong och värt 850 000 dollar.

Det är Alexander Steens första värvning som general manager, och det är alltså en kontroversiell sådan.