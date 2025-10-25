Klart: Skriver NHL-kontrakt efter friande domen

Carter Hart friades från anklagelser om sexuellt övergrepp i somras.

Efter en kort try out-period i Vegas Golden Knights skriver nu målvakten ett tvåårsavtal med NHL-klubben.

Carter Hart skriver ett tvåårskontrakt med Vegas.

Foto: Nicole Osborn/AP/Alamy

Förra veckan meddelade Vegas Golden Knights att man skrivit ett provspelskontrakt med den tidigare Philadelphia-målvakten Carter Hart.



Efter en dryg vecka i AHL-laget Henderson Silver Knights har nu Hart tecknat ett tvåårsavtal värt totalt fyra miljoner dollar, vilket motsvarar 37 miljoner kronor, med NHL-klubben, enligt insidern Darren Dreger.



Även The Athletic rapporterar att parterna är överens om att omvandla provspelskontraktet till ett tvåårigt NHL-avtal.



Hart blir därmed den första spelaren från Hockey Canada-skandalen att skriva på ett NHL-kontrakt sedan han, tillsammans med Michael McLeod, Alex Formenton, Dillon Dubé och Cal Foote, i somras friats från anklagelser om sexuellt övergrepp.

Kan inte spela förrän december

Den 27-årige målvakten kommer inte att vara tillgänglig för spel i NHL förrän den 1 december, enligt det beslut som NHL fattade i september om att låta de åtalade spelarna återvända till spel i ligan. Tidigast den 15 november kommer Hart kunna skickas till AHL-klubben Henderson för ett så kallat ”conditioning”-lån, där han kan spendera 14 dagar innan han behöver återkallas till Golden Knights.



Hart har tidigare spelat i NHL sedan januari 2024, då han tog en paus av personliga skäl innan han ett par veckor senare tillsammans med McLeod, Formenton, Dubé och Foote åtalades för sexuellt övergrepp på en kvinna i kanadensiska London sommaren 2018.



Fram till åtalet hade Hart spelat 227 matcher med Philadelphia Flyers i NHL.

