Efter JVM-skandalen – blir avstängda på nytt

Carter Hart, Michael McLeod, Alex Formenton, Dillon Dubé och Cal Foote.

Foto: Nicole Osborne/The Canadian Press/Alamy

I samband med firandet av Kanadas JVM-guld 2018 anklagades fem spelare – Carter Hart, Cal Foote, Michael McLeod, Dillon Dubé och Alex Formenton – för att ha förgripit sig på en ung kvinna. Kvintetten åtalades sedan misstänkta för sexuella övergrepp och skandalen ledde till en uppmärksammad rättegång i Kanada. Förra sommaren friades samtliga spelare och domaren angav bristfällig bevisning som en anledning till frikännandet.

Sedan december 2025 har alla spelare varit fria att spela för nya klubbar och Carter Hart skrev på för Vegas Golden Knights i NHL där han sedan hjälpte laget hela vägen till Stanley Cup-final. Nyligen värvades också backen Cal Foote av Färjestad men efter en massiv kritikstorm meddelade FBK, bara två dagar senare, att kontraktet bryts och Foote kommer således inte att spela i SHL den kommande säsongen.

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Straffen förlängs – här är nya avstängningarna

Nu kommer ett nytt besked om spelarna.

Hockey Canada, det kanadensiska hockeyförbundet, har sedan tidigare stängt av alla fem spelare på obestämd tid. Nu meddelar förbundet att fyra av spelarna fortsatt är avstängda från landslagsspel och får nu tidsbestämda straff. Detta efter ett beslut från en oberoende överklagandenämnd.

Alex Formenton är den enda som frikänns av nämnden vilket nu innebär att han skulle kunna bli uttagen i Kanadas landslag igen. De övriga fyra spelarna är dock fortsatt avstängda från landslagsspel samt från att delta i turneringar/mästerskap som arrangeras av Hockey Canada.

Cal Foote, som alltså var en Färjestad-spelare i två dygn, får däremot inte något förlängt straff. Hans avstängning från landslagsspel ligger kvar fram till 10 november senare i år. Det är sedan Carter Hart, Dillon Dubé och Michael McLeod som alla får längre avstängningar.

Carter Hart är avstängd fram till 10 november 2027 medan Dubés avstängning förlängs till 10 november 2028. Michael McLeud får den längsta avstängningen som gäller ända fram till 10 november 2030.

Två av spelarna har just nu NHL-kontrakt inför den kommande säsongen. Carter Hart spelar för Vegas Golden Knighrs medan Dillon Dubé i somras skrev på för St. Louis Blues . Michael McLeod spelar däremot i KHL där han har kontrakt med ryska Avangard Omsk fram till 2028.

Alex Formenton och Cal Foote är däremot kontraktslösa för tillfället. Formenton spelade senast i schweiziska Ambrí-Piotta förra säsongen medan Foote spelade i AHL med Chicago Wolves men står nu återigen utan klubb sedan hans avtal med Färjestad rivits.